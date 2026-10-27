Convocatoria Concurso Público
Convocatoria Concurso Público
Secretaría de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo.
Secretaría de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo.
Convocatoria Concurso Público
La Secretaría de la Comisión Administrativa del PODER LEGISLATIVO convoca a concurso público y abierto para proveer un (1) cargo vacante de Oficial I del Escalafón D – Personal Especializado, Serie C) Mantenimiento y Obras, Subserie 6) Pintura y Artesonado.
Las bases completas del llamado podrán consultarse en el sitio web del Parlamento (https://concursos.parlamento.gub.uy) y en el sitio web de Uruguay Concursa (www.uruguayconcursa.gub.uy).