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Convocatoria Concurso Público: Secretaría de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo

Secretaría de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo

27 de octubre de 2026 5:00 hs
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Convocatoria Concurso Público

La Secretaría de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo convoca a concurso público y abierto para la provisión de dos (2) cargos vacantes de Ayudante de Arquitecto en el Escalafón B – Personal Técnico Profesional, Serie B) Arquitectura para desempeñar tareas en la Dirección Arquitectura y Gestión Patrimonial y en la División Conservación Edilicia.

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