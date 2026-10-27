Convocatoria Concurso Público
Convocatoria Concurso Público: Secretaría de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo
Secretaría de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo
Secretaría de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo
Convocatoria Concurso Público
La Secretaría de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo convoca a concurso público y abierto para la provisión de dos (2) cargos vacantes de Ayudante de Arquitecto en el Escalafón B – Personal Técnico Profesional, Serie B) Arquitectura para desempeñar tareas en la Dirección Arquitectura y Gestión Patrimonial y en la División Conservación Edilicia.
Los interesados podrán consultar las Bases completas del llamado en el sitio web del Parlamento (www.parlamento.gub.uy) en el apartado Comisión Administrativa y en el sitio web de Uruguay Concursa (www.uruguayconcursa.gub.uy).”