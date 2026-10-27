Convocatoria Concurso Público: Secretaría de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo

La Secretaría de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo convoca a concurso público y abierto para la provisión de dos (2) cargos vacantes de Ayudante de Arquitecto en el Escalafón B – Personal Técnico Profesional, Serie B) Arquitectura para desempeñar tareas en la Dirección Arquitectura y Gestión Patrimonial y en la División Conservación Edilicia.