Gran Remate de Gabriel Etcheverry: terreno a metros de la playa en San Vicente

El próximo viernes 12 de junio se llevará a cabo el remate judicial de un terreno ubicado en la localidad de San Vicente, departamento de Maldonado, una zona que ha ganado atractivo por su cercanía a algunos de los principales balnearios de la costa este.

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La subasta estará a cargo del rematador Gabriel Etcheverry y se realizará sin base, en moneda nacional, a partir de las 14:30 horas en el Club Oriental de San Carlos, ubicado en la intersección de las calles 33 y Sarandí de la ciudad de San Carlos.

El inmueble corresponde al padrón Nº 11.387 y cuenta con una superficie de 640 metros cuadrados. Se encuentra sobre la Ruta 10, a la altura del kilómetro 170,500, en una ubicación estratégica: a cinco minutos de Manantiales, a diez minutos de José Ignacio y a aproximadamente 200 metros de la playa.

Desde la organización destacan que se trata de una oportunidad para adquirir un terreno en una zona de creciente desarrollo y valorización inmobiliaria, cercana a algunos de los destinos más demandados del este del país.

Los antecedentes del remate corresponden al expediente IUE 299-142/2022, tramitado ante el Juzgado de Paz de la 6ª Sección Judicial de Maldonado.

Por consultas e informes, los interesados pueden comunicarse al teléfono 099 279 772 o ingresar al sitio web de rematadores.