/ Remates y Legales / Licitación pública

Licitación publica N.º 535/25 - Apertura electrónica

18 de agosto 2025 - 8:42hs
Licitación publica N.º 535/25 - Apertura electrónica

El Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU), convoca a esta Licitación Pública para SELECCIÓN DE UN PROVEEDOR CALIFICADO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANEJADORAS DE AIRE PARA EL LATU. Lectura de Condiciones en www.latu.org.uy link llamados y convocatorias / llamados a proveedores.

Apertura de Ofertas Electrónica: viernes 05 de setiembre de 2025 a las 15:30 horas.

Fecha Límite de consultas: 26/08/2025

Fecha límite de ingreso de ofertas: 05/09/2025 hora: 15:15

VISITA (No obligatoria): 21/08/2025 Hora 10:00 en Avda Italia 6201 – Sede Central LATU.

Temas:

Licitación pública

