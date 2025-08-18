Licitación publica N.º 535/25 - Apertura electrónica
El Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU), convoca a esta Licitación Pública para SELECCIÓN DE UN PROVEEDOR CALIFICADO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANEJADORAS DE AIRE PARA EL LATU. Lectura de Condiciones en www.latu.org.uy link llamados y convocatorias / llamados a proveedores.
Apertura de Ofertas Electrónica: viernes 05 de setiembre de 2025 a las 15:30 horas.
Fecha Límite de consultas: 26/08/2025
Fecha límite de ingreso de ofertas: 05/09/2025 hora: 15:15
VISITA (No obligatoria): 21/08/2025 Hora 10:00 en Avda Italia 6201 – Sede Central LATU.