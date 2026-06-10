MINISTERIO DE AMBIENTE
Manifiesto: Solicitud de Autorización Ambiental Previa
Solicitud de Autorización Ambiental Previa
Solicitud de Autorización Ambiental Previa
MINISTERIO DE AMBIENTE
Solicitud de Autorización Ambiental Especial
MANIFIESTO
Se hace saber que se pone de manifiesto en las oficinas de Juncal 1385 piso 7, por el término de 20 días hábiles a partir del día inmediato siguiente a la presente publicación, el Informe Ambiental Resumen de la solicitud de la Autorización Ambiental Especial presentada por Frutura Uruguay S.A. BIC – (Ex Kauned S.A) para su proyecto de “Planta de packing de cítricos y elaboración de jugo” ubicada en los padrones urbanos N° 4343, 4346 y 36489, en la intersección de la avenida Enrique Amorin y Avenida Fermín Ferreira, departamento de Salto.
En la planta industrial, se realizan los procesos de packing de fruta para exportación y para mercado interno, además de contar con líneas de producción de jugos y de aceites esenciales. La línea de packing tiene una capacidad de 40 ton/h para naranjas y 25 ton/h para mandarina. La producción de jugo concentrado y de aceite esencial en este último año fue de 2888 ton y de 125 ton respectivamente.
El Informe Ambiental Resumen también se encuentra disponible en la página de internet: https://www.ambiente.gub.uy/oan/manifiestos/.
En el plazo indicado, quienes así lo estimen conveniente podrán formular por escrito, tanto en las oficinas de Juncal 1385 piso 5 como en el sitio web indicado en el párrafo precedente, las apreciaciones que consideren pertinentes.
Montevideo, 29 de mayo de 2026.