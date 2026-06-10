Manifiesto: Solicitud de Autorización Ambiental Previa

Se hace saber que se pone de manifiesto en las oficinas de Juncal 1385 piso 7, por el término de 20 días hábiles a partir del día inmediato siguiente a la presente publicación, el Informe Ambiental Resumen de la solicitud de la Autorización Ambiental Especial presentada por Frutura Uruguay S.A. BIC – (Ex Kauned S.A) para su proyecto de “Planta de packing de cítricos y elaboración de jugo” ubicada en los padrones urbanos N° 4343, 4346 y 36489, en la intersección de la avenida Enrique Amorin y Avenida Fermín Ferreira, departamento de Salto.

En la planta industrial, se realizan los procesos de packing de fruta para exportación y para mercado interno, además de contar con líneas de producción de jugos y de aceites esenciales. La línea de packing tiene una capacidad de 40 ton/h para naranjas y 25 ton/h para mandarina. La producción de jugo concentrado y de aceite esencial en este último año fue de 2888 ton y de 125 ton respectivamente.

El Informe Ambiental Resumen también se encuentra disponible en la página de internet: https://www.ambiente.gub.uy/oan/manifiestos/.

En el plazo indicado, quienes así lo estimen conveniente podrán formular por escrito, tanto en las oficinas de Juncal 1385 piso 5 como en el sitio web indicado en el párrafo precedente, las apreciaciones que consideren pertinentes.

Montevideo, 29 de mayo de 2026.