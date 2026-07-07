Manifiesto: Solicitud de Autorización Ambiental Previa

Se hace saber que se pone de manifiesto en las oficinas de Juncal 1385 piso 7, por el término de 20 días hábiles a partir del día inmediato siguiente a la presente publicación, el Informe Ambiental Resumen de la solicitud de la Autorización Ambiental Previa presentada por Ala Este SAS en representación de la Intendencia Departamental de Colonia para su proyecto Paseo de interpretación costero a ubicarse en el camino existente al sur del emprendimiento + Colonia con la fracción 0 limitado al Oeste por el arroyo La Caballada y al Este por el camino Playa El Calabrés, departamento de Colonia.

El proyecto consiste en el acondicionamiento del camino costero existente en faja de dominio público para ser utilizado como rambla y paseo costero. Se prevé la construcción de una senda peatonal accesible y una bicisenda bidireccional pavimentada con adoquines de hormigón, así como la realización de obras de drenaje mediante cunetas verdes y alcantarillas. El trazado incorpora estaciones de descanso con pérgolas, bancos, cestos y señalización, e iluminación eficiente tipo LED-solar. Asimismo, se prevé un tratamiento paisajístico basado en especies nativas, integrando criterios de seguridad y accesibilidad universal. Finalizadas las obras el paseo costero formará parte de la red vial pública de la intendencia de Colonia.

El Informe Ambiental Resumen también se encuentra disponible en la página de internet: https://www.ambiente.gub.uy/oan/manifiestos/.

En el plazo indicado, quienes así lo estimen conveniente podrán formular por escrito, tanto en las oficinas de Juncal 1385 piso 5 como en el sitio web indicado en el párrafo precedente, las apreciaciones que consideren pertinentes.

Montevideo, 2 de julio de 2026