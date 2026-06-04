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Poder Legistlativo: Asamblea General

4 de junio de 2026 8:41 hs
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PODER LEGISLATIVO

ASAMBLEA GENERAL

Comisión Especial para la Designación del Comisionado Parlamentario

CONVOCATORIA PÚBLICA

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley N 17.864, de 29 de agosto de 2003, se convoca a organizaciones sociales y a ciudadanos particulares a postularse para el cargo de Comisionado Parlamentario.

Quienes aspiren a ocupar dicho cargo deberán cumplir con las condiciones establecidas en los artículos 18 y 22 de la Ley N`17.864, en lo relativo a requisitos e incompatibilidades.

Artículo 18.- Podrá ser elegido Comisionado Parlamentario toda persona que reúna las siguientes c ualidades:

  • Ser ciudadano uruguayo, natural o legal. En este último caso deberá tener un mínimo de diez años de ciudadanía.
  • Tener treinta y cinco años de edad como mínimo.
  • Ser persona con reconocida especialización en derechos humanos y específicamente en los derechos vinculados a las personas, funcionarios y lugares donde se alojan quienes se encuentran privados de libertad.

Artículo 22.- El cargo de Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario es incompatible con otra actividad remunerada, pública o privada, salvo el ejercicio de la docencia. No obstante, si ocupara algún cargo público, quedará comprendido en lo establecido por el artículo 12 la Ley N 17.296, de 21 de febrero de 2001.

El plazo para la presentación comenzará el 3 de junio de 2026 y vencerá el 2 de julio de 2026.

Las postulaciones deberán contener:

  • Nombre del postulante y de la organización social, según el caso.
  • Nota de presentación por escrito de su postulación, declarando si tiene o no incompatibilidades para el ejercicio del cargo. En el caso de que existieran incompatibilidades, las detallarán y manifestará su voluntad de hacerlas cesar, si correspondiere, de resultar electos.
  • Curriculum vitae
  • Fotocopia de la cédula de identidad.

Los postulantes presentarán sus candidaturas en la Secretaría de la Asamblea General (Palacio Legislativo, Secretaría del Senado, 1er piso), los días hábiles de 11 a 17 hs.

Por consultas, dirigirse a los señores Bernardo Pollero (tel. 142-2137) o Andrés Cuadrado (tel. 142-2323).

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