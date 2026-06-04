Poder Legistlativo: Asamblea General

PODER LEGISLATIVO
ASAMBLEA GENERAL
Comisión Especial para la Designación del Comisionado Parlamentario
CONVOCATORIA PÚBLICA
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley N 17.864, de 29 de agosto de 2003, se convoca a organizaciones sociales y a ciudadanos particulares a postularse para el cargo de Comisionado Parlamentario.
Quienes aspiren a ocupar dicho cargo deberán cumplir con las condiciones establecidas en los artículos 18 y 22 de la Ley N`17.864, en lo relativo a requisitos e incompatibilidades.
Artículo 18.- Podrá ser elegido Comisionado Parlamentario toda persona que reúna las siguientes c ualidades:
- Ser ciudadano uruguayo, natural o legal. En este último caso deberá tener un mínimo de diez años de ciudadanía.
- Tener treinta y cinco años de edad como mínimo.
- Ser persona con reconocida especialización en derechos humanos y específicamente en los derechos vinculados a las personas, funcionarios y lugares donde se alojan quienes se encuentran privados de libertad.
Artículo 22.- El cargo de Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario es incompatible con otra actividad remunerada, pública o privada, salvo el ejercicio de la docencia. No obstante, si ocupara algún cargo público, quedará comprendido en lo establecido por el artículo 12 la Ley N 17.296, de 21 de febrero de 2001.
El plazo para la presentación comenzará el 3 de junio de 2026 y vencerá el 2 de julio de 2026.
Las postulaciones deberán contener:
- Nombre del postulante y de la organización social, según el caso.
- Nota de presentación por escrito de su postulación, declarando si tiene o no incompatibilidades para el ejercicio del cargo. En el caso de que existieran incompatibilidades, las detallarán y manifestará su voluntad de hacerlas cesar, si correspondiere, de resultar electos.
- Curriculum vitae
- Fotocopia de la cédula de identidad.
Los postulantes presentarán sus candidaturas en la Secretaría de la Asamblea General (Palacio Legislativo, Secretaría del Senado, 1er piso), los días hábiles de 11 a 17 hs.
Por consultas, dirigirse a los señores Bernardo Pollero (tel. 142-2137) o Andrés Cuadrado (tel. 142-2323).