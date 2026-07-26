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Reconocimiento Jose Nasazzi y Obdulio Varela

Prórroga de plazo para presentar candidaturas

26 de julio de 2026 5:00 hs
Camara Representantes

El Presidente de la Cámara de Representantes y la Comisión Especial de Deporte de la Cámara de Representantes, en el marco de la adjudicación del 'Reconocimiento José Nasazzi y Obdulio Varela', año 2026, instituido por resolución de 3 de julio de 2007, comunica que se prorrogó, hasta el 30 de setiembre de 2026, el plazo para la presentación de candidaturas para el otorgamiento del mencionado reconocimiento, dispuesto por Resolución de Presidencia N° 332, de 16 de junio de 2026.

El premio instituido es concedido por la Cámara de Representantes a aquellas personas o grupo de personas vinculadas al deporte que hayan contribuido durante el transcurso de sus vidas al fortalecimiento de la identidad nacional en esa área de la sociedad.

Las postulaciones pueden ser promovidas por cualquier ciudadano uruguayo, asociación civil o deportiva nacional, las que deben ser formuladas por escrito, con los fundamentos de la propuesta, y entregadas en la División Relaciones Públicas de la Cámara de Representantes antes de la hora 18 del día 30 de setiembre de 2026"

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