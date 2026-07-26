El Presidente de la Cámara de Representantes y la Comisión Especial de Deporte de la Cámara de Representantes, en el marco de la adjudicación del 'Reconocimiento José Nasazzi y Obdulio Varela', año 2026, instituido por resolución de 3 de julio de 2007, comunica que se prorrogó, hasta el 30 de setiembre de 2026, el plazo para la presentación de candidaturas para el otorgamiento del mencionado reconocimiento, dispuesto por Resolución de Presidencia N° 332, de 16 de junio de 2026.
Reconocimiento Jose Nasazzi y Obdulio Varela
Prórroga de plazo para presentar candidaturas