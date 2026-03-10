Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

Remate judicial en Maldonado: terreno sin base en Club del Lago sale a subasta el 12 de marzo

Un terreno baldío ubicado en una zona de alto desarrollo residencial de Maldonado será rematado judicialmente sin base y en moneda nacional el próximo 12 de marzo a partir de las 15:00 horas

10 de marzo 2026 - 15:29hs
El remate estará a cargo del rematador Gabriel Etcheverry y se realizará en el local conocido como “La Casa Rosada”, situado en Dodera 869, entre Florida e Ituzaingó, en la ciudad de Maldonado.

El bien a subastar corresponde al padrón Nº 2691, con una superficie total de 1.586 metros cuadrados, ubicado en Club del Lago, sobre calle Laguna del Diario, entre Lago Cono y Lago Ness. Según se informó, se trata de un terreno baldío emplazado en un entorno destacado por buenas construcciones y un desarrollo residencial consolidado, lo que lo convierte en una oportunidad de inversión.

De acuerdo con las condiciones del remate, el comprador deberá abonar una seña del 30% en el acto, además de la comisión e impuestos correspondientes, que ascienden al 3,66%.

Los antecedentes judiciales del caso se tramitan en el Juzgado Letrado de Maldonado de 6º Turno, bajo el expediente IUE 672-10/2024.

El remate se presenta como una oportunidad para inversores o particulares interesados en adquirir un terreno en una zona de crecimiento del departamento de Maldonado, con la ventaja de realizarse sin precio base.

Temas:

remate Maldonado Gabriel Etcheverry

