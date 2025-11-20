Solicitud de Autorización Ambiental Previa

Se hace saber que se pone de manifiesto en las oficinas de Juncal 1385 piso 7, por el término de 20 días hábiles a partir del día inmediato siguiente a la presente publicación, el Informe Ambiental Resumen de la solicitud de la Autorización Ambiental Previa presentada por Agroland S.A. para su proyecto de Construcción de un conjunto de doce viviendas en faja de defensa de costa a ubicarse en los padrones N° 1.191 y 1.192 de la localidad catastral del Faro de José Ignacio, departamento de Maldonado.

El proyecto comprende la construcción de un conjunto de doce viviendas, ocho en el padrón Nº 1.191 y cuatro en el padrón Nº 1.192. Cada unidad se construirá en una sola planta, con una elevación mínima de 1 m sobre el nivel natural del terreno, las áreas de cada vivienda para ambos padrones son: área cubierta 46,2 m2, deck exterior 65 m2 y pérgola 43 m2. En definitiva, el proyecto prevé una superficie total construida en el padrón 1.191 de 370 m2 de interiores, 520 m2 de deck y 344 m2 de pérgolas, en el padrón 1.192 son 185 m2 de interiores, 260 m2 de deck y 172 m2 de pérgolas. Ambos padrones se ubican a una distancia aproximada de 150 m (en su punto más cercano) del límite superior de la ribera.

El Informe Ambiental Resumen también se encuentra disponible en la página de internet: https://www.ambiente.gub.uy/oan/manifiestos/.

En el plazo indicado, quienes así lo estimen conveniente podrán formular por escrito, tanto en las oficinas de Juncal 1385 piso 5 como en el sitio web indicado en el párrafo precedente, las apreciaciones que consideren pertinentes.

Montevideo, 18 de noviembre de 2025.