/ Remates y Legales / COMUNICADO

Solicitud de Autorización Ambiental Previa

Manifiesto

12 de diciembre 2025 - 14:43hs
1765561324169-whatsapp-image-2025-10-09-at-40925-pm

MINISTERIO DE AMBIENTE

Solicitud de Autorización Ambiental Previa

MANIFIESTO

Se hace saber que se pone de manifiesto en las oficinas de Juncal 1385 piso 7, por el término de 20 días hábiles a partir del día inmediato siguiente a la presente publicación, el Informe Ambiental Resumen de la solicitud de la Autorización Ambiental Previa presentada CILNAY S.A para su proyecto de fraccionamiento “La Soleada”, ubicada en el padrón sub-urbano N° 1.201 de la localidad Faro José Ignacio del departamento de Maldonado, ruta 10 km 186.500.

El proyecto corresponde a la generación de urbanización en propiedad

horizontal (UPH) con un total de 217 lotes, de los cuales 11 se destinarán a espacios comunes y 206 a lotes de áreas mínimas de 1000 m2 y 25 m de frente, con destino a viviendas, acompañados por la infraestructura vial y de servicios necesaria para su funcionamiento.

El Informe Ambiental Resumen también se encuentra disponible en la página de internet: https://www.ambiente.gub.uy/oan/manifiestos/.

En el plazo indicado, quienes así lo estimen conveniente podrán formular por escrito, tanto en las oficinas de Juncal 1385 piso 5 como en el sitio web indicado en el párrafo precedente, las apreciaciones que consideren pertinentes.

Montevideo, 10 de diciembre de 2025

Autorización ambiental ambiental Ministerio de Ambiente

