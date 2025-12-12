Solicitud de Autorización Ambiental Previa

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Se hace saber que se pone de manifiesto en las oficinas de Juncal 1385 piso 7, por el término de 20 días hábiles a partir del día inmediato siguiente a la presente publicación, el Informe Ambiental Resumen de la solicitud de la Autorización Ambiental Previa presentada CILNAY S.A para su proyecto de fraccionamiento “La Soleada”, ubicada en el padrón sub-urbano N° 1.201 de la localidad Faro José Ignacio del departamento de Maldonado, ruta 10 km 186.500.

El proyecto corresponde a la generación de urbanización en propiedad

horizontal (UPH) con un total de 217 lotes, de los cuales 11 se destinarán a espacios comunes y 206 a lotes de áreas mínimas de 1000 m2 y 25 m de frente, con destino a viviendas, acompañados por la infraestructura vial y de servicios necesaria para su funcionamiento.

El Informe Ambiental Resumen también se encuentra disponible en la página de internet: https://www.ambiente.gub.uy/oan/manifiestos/.

En el plazo indicado, quienes así lo estimen conveniente podrán formular por escrito, tanto en las oficinas de Juncal 1385 piso 5 como en el sitio web indicado en el párrafo precedente, las apreciaciones que consideren pertinentes.

Montevideo, 10 de diciembre de 2025