Salud cognitiva: por qué la prevención y el diagnóstico temprano son claves para reducir el riesgo de demencia

El aumento de la expectativa de vida trae consigo nuevos desafíos para los sistemas de salud. Entre ellos, la prevención y el abordaje de los trastornos cognitivos, que adquieren mayor relevancia a medida que avanza la edad. En ese contexto, Medicina Personalizada (MP) organizó el encuentro médico “Salud cognitiva en el adulto” , una instancia de actualización e intercambio dirigida a profesionales que trabajan con pacientes adultos con riesgo de afectación cognitiva.

La actividad contó con la participación del Dr. Wyllians V. Borelli , neurólogo e investigador brasileño, coordinador del Centro de la Memoria del Hospital Moinhos de Vento de Porto Alegre y profesor asistente de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul. El especialista compartió su experiencia en el abordaje de los trastornos de memoria, los cuadros predemencia y las estrategias de prevención.

El encuentro también contó con la coordinación académica de la Prof. Dra. Mabel Goñi y fue moderado por el Prof. Agdo. Dr. Aldo Fierro.

Uno de los principales ejes de la actividad fue la importancia de trabajar sobre los factores de riesgo modificables para preservar la salud cognitiva. Para Borelli, la prevención ocupa un lugar central, especialmente porque existe un margen de acción antes de que aparezcan los síntomas.

“Hoy sabemos que casi el 50% de los casos de demencia son prevenibles, a partir de factores de riesgo modificables”, explicó el especialista. En ese sentido, destacó la importancia de identificar a tiempo aquellas condiciones que pueden incidir en el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas.

El diagnóstico temprano también representa una herramienta fundamental. “Es esencial, porque el diagnóstico precoz es la mejor intervención para detener o retardar la progresión del Alzheimer”, señaló Borelli al referirse a la importancia de estos encuentros con los equipos de salud.

En cuanto a los hábitos y cuidados que contribuyen a mantener una buena salud cognitiva a lo largo de la vida, el neurólogo identificó tres aspectos principales. El primero es la actividad física, por su aporte a la salud general y cerebral. El segundo es el control de factores de riesgo que pueden permanecer sin síntomas, como la hipertensión arterial, la diabetes y el colesterol elevado.

El tercer aspecto es el entrenamiento cognitivo, mediante actividades que estimulen la memoria y otras funciones cerebrales, como los sudokus y las palabras cruzadas.

Una respuesta a los desafíos de una población más longeva

La elección de la salud cognitiva como eje del encuentro también responde a los cambios demográficos y sanitarios que enfrenta Uruguay. El aumento de la expectativa de vida supone una mayor atención sobre las patologías y los trastornos asociados al envejecimiento, entre ellos los problemas de memoria y el deterioro cognitivo.

Jorge Gerez, director de MP Medicina Personalizada, explicó que esta realidad motivó la organización de la actividad y la participación de especialistas del Hospital Moinhos de Vento, institución con la que MP mantiene una alianza estratégica.

“Lo que sucede es que la expectativa de vida en Uruguay y en el mundo ha aumentado y, junto con esa expectativa de vida, también aumentan algunos aspectos o patologías, como son los trastornos cognitivos, que se evidencian más hacia la edad mayor”, expresó.

En ese escenario, Gerez destacó el valor de acercar la experiencia de instituciones especializadas a los profesionales que trabajan diariamente con pacientes. La invitación a Borelli permitió compartir conocimientos y profundizar en el abordaje de los trastornos de memoria y los cuadros predemencia, con especial atención en la prevención y las posibilidades de intervención terapéutica.

La instancia se enmarca en el trabajo de MP por generar espacios de formación e intercambio con referentes internacionales y fortalecer la actualización de sus equipos de salud. El objetivo es profundizar en la detección temprana de los trastornos cognitivos y promover estrategias de prevención que permitan acompañar de mejor manera a los pacientes a lo largo de su vida.