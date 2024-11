Lucas Sugo volvió a los escenarios luego de recuperarse de una operación tras un accidente con un caballo

"Quiero mandar un saludo muy especial. Te agradezco mucho Martín Fernández, un cirujano que me ayudó mucho ", dijo el artista en pleno show en el interior del país, algo que después compartió en sus redes sociales.

Sugo sufrió una fractura en el maxilar izquierdo con desplazamiento por el golpe que le dio el caballo a finales del mes de octubre, por lo que fue internado y operado en sanatorio de Rivera.

El cantante se encontraba de alta y recuperándose junto a su familia desde que inició este mes.

Cómo fue el accidente de Lucas Sugo y el caballo

El artista contó la semana pasada en Algo contigo de Canal 4 detalles sobre el accidente que lo obligó a suspender algunos compromisos previos.

“Iba caminando el caballo atrás de la yegua, y yo al lado. Todo en control. Pero de golpe vienen dos caballos corriendo del otro lado, la yegua se puso inquieta y ahí tuve un golpe de mala suerte”, recordó y dijo que en ese momento pisó un pozo y cayó al suelo. “Cuando me voy a levantar veo el caballo y siento el cimbronazo en la cara”, agregó.

Uno de los caballos lo pateó. “Todo el tajo grandote se abrió, y entonces se me abrió la cara. Se veía la carne, perdón la expresión, pero es lo que sucedió, saltaban cosas y no paraba de sangrar. Parecía un muerto vivo”, comentó.

El artista explicó que desde entonces hay muchas cosas que no recuerda. Su esposa lo llevó inmediatamente a un centro de salud en la ciudad de Rivera, y en el camino él vio su rostro por primera vez en su celular.

Una vez fuera de la sala de operaciones, Lucas Sugo temió no poder volver a cantar. “Hablando parecía el Polaco Goyeneche. Pensé que también me había pasado algo en las cuerdas vocales, pero el doctor enseguida me dijo que eran secuelas de la intervención. A los tres días comencé a recuperar la voz y la movilidad también”, dijo

El artista agradeció sobre el final de la nota la cantidad de llamadas y mensajes de apoyo que recibió en estos días, entre los que mencionó al presidente de la República.