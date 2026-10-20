CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N.º 100
UAS: Convocatoria a Asamblea General Ordinaria
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N.º 100
La Comisión Directiva de UAS convoca a una Asamblea General Ordinaria para el miércoles 28 de octubre de 2026, a las 18:00 (primera convocatoria) y a las 18:30 (segunda convocatoria), en el Auditorio de UAS, Saldún de Rodríguez 2375, para considerar los siguientes asuntos: