Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x $ 159
Ahora en: Montevideo
icon
17°C
cielo claro
Miércoles:
Mín  12°
Máx  21°

Siguenos en:

UAS: Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

20 de octubre de 2026 14:24 hs
UAS logo with clear background

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N.º 100

La Comisión Directiva de UAS convoca a una Asamblea General Ordinaria para el miércoles 28 de octubre de 2026, a las 18:00 (primera convocatoria) y a las 18:30 (segunda convocatoria), en el Auditorio de UAS, Saldún de Rodríguez 2375, para considerar los siguientes asuntos:

  1. Bienvenida y actualización del Presidente de la Comisión Directiva
  2. Procedimiento para el desarrollo de la Asamblea General
  3. Aprobación del acta de la Asamblea General Ordinaria N.º 99
  4. Anuncio de Advancement sobre la donación
  5. Aprobación del Informe de Auditoría y de los estados financieros correspondientes al período 2025–2026, así como de las obligaciones financieras y fiscales que asumirá el Colegio, de acuerdo con los estatutos vigentes de la institución; comentarios sobre el aumento de las cuotas
  6. Informe de la Directora sobre la situación del Colegio
  7. Formalidades del procedimiento electoral
  8. Presentación de los candidatos
  9. Designación de dos miembros de la Asamblea para supervisar la elección y firmar el acta de la Asamblea
  10. Elección de miembros titulares y suplentes de la Comisión Directiva

Las más leídas

Elecciones obligatorias BPS: la Corte Electoral habilitó herramienta para saber dónde votar el 22 de noviembre

Las tablas de posiciones del Torneo Clausura y de la Anual tras la notable victoria de Nacional ante Deportivo Maldonado

Daniel Carreño aclaró por qué hubo varias discusiones e insultos al final del partido con los jugadores de Deportivo Maldonado

No les dejan cambiar las ventanas, poner aires acondicionados o la mampostería que se cae: decenas de instituciones educativas enfrentan el "obstáculo" de ser patrimoniales

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar