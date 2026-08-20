Un nuevo edificio en Maldonado pensado para vivir todo el año: así es INTIPA y el anuncio de Grupo Caral de dos nuevos proyectos

Grupo Caral consolidó su desembarco en Punta del Este con la inauguración de INTIPA, un complejo de 44 apartamentos ubicado en la parada 22 de Playa Mansa, y confirmó que su apuesta por Maldonado recién comienza.

“Es nuestro primer proyecto en Maldonado, en Punta del Este. Es nuestro segundo proyecto en Uruguay y hemos venido aquí no para hacer un solo proyecto, hemos venido de largo plazo para hacer muchas cosas más ”, señaló Pablo Seminario, CEO de Grupo Caral.

El jueves 14 de agosto, compradores, inversores y referentes del mercado inmobiliario recorrieron las unidades modelo y los espacios comunes de INTIPA, en una jornada que marcó la entrega del edificio. El desarrollo llega a esta instancia con 75% de sus unidades vendidas , mientras las últimas permanecen disponibles para comercialización.

El nombre INTIPA proviene del quechua inti, que significa sol, y esa idea fue uno de los puntos centrales del diseño. La mayoría de los apartamentos fueron proyectados para recibir luz solar durante todo el día, desde el amanecer hasta el atardecer.

El proyecto fue diseñado por los arquitectos Carlos Sallaberry y Oscar González Moix y se desarrolla sobre un terreno de casi 2.700 metros cuadrados. En lugar de concentrar el programa en un único bloque, la propuesta se resolvió en dos módulos interconectados de cuatro y cinco niveles, con vistas abiertas hacia el horizonte y el mar.

Pablo Seminario, Carlos Sallaberry, Oscar González Moix.

Las 44 unidades son de uno, dos y tres dormitorios, con predominio de las de dos dormitorios. El complejo también cuenta con 52 cocheras y terrazas pensadas para aprovechar las vistas y la iluminación natural.

A esto se suma una propuesta de amenities que incluye piscina climatizada, gimnasio, coworking, espacio para niños, solárium, salón de usos múltiples, parrilleros, laundry y bauleras.

“Tratamos de hacer todo balanceado para el tamaño del proyecto, con lo cual los gastos comunes no son elevados”, explicó el CEO.

Una apuesta por una Punta del Este de todo el año

Uno de los objetivos de la desarrolladora fue que INTIPA no funcionara únicamente como una propuesta para el mercado de temporada. La ubicación, sobre la Mansa y cerca de servicios, centros educativos, áreas comerciales y gastronómicas, fue pensada para captar también a quienes buscan instalarse de forma permanente en Maldonado.

“Nosotros hemos desarrollado este proyecto para vivir todo el año, no solo en temporada. Lo que hemos notado es que muchos de los que han comprado van a vivir acá todo el año, así que es una misión cumplida”, afirmó Seminario.

Pablo Seminario, CEO de Grupo Caral.

La ubicación en la parada 22 de Playa Mansa permite además una conexión rápida con la península, el puerto, el aeropuerto y otros puntos de Maldonado y Punta del Este.

El desarrollo está amparado por el régimen de Vivienda Promovida, que contempla beneficios fiscales para determinados compradores y propietarios, entre ellos la exoneración del Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales para el primer comprador y beneficios vinculados al IVA y al Impuesto a la Renta por el arrendamiento.

Del desembarco a una estrategia de largo plazo

La llegada de INTIPA forma parte de una expansión regional de Grupo Caral, compañía fundada en Perú en 2010 y que este año celebra sus 15 años de trayectoria. En ese período desarrolló más de 21 proyectos inmobiliarios, entregó más de 3.500 viviendas y superó los 300.000 metros cuadrados vendidos.

El grupo comenzó su expansión internacional en 2022 con operaciones en Ecuador y Uruguay. En el mercado uruguayo avanzó mediante dos vías: una alianza con GROU® Desarrollos y el desarrollo de proyectos propios.

El primer proyecto del grupo en el país fue GROU® Hábitat, entregado en junio de este año sobre Avenida Italia y Bulevar Batlle y Ordóñez, con 108 apartamentos y más de 500 metros cuadrados de amenities. Por otra parte, GROU® Aruma, presentado a fines de 2025 y actualmente en construcción, cuenta con 37 apartamentos frente a la Laguna Grande, en Lagos de Carrasco.

INTIPA representa el segundo desarrollo de Grupo Caral en Uruguay y el primero realizado íntegramente por cuenta propia.

Dos nuevos proyectos para noviembre

La compañía busca ahora acelerar su presencia en Maldonado. Seminario confirmó que Grupo Caral ya adquirió nuevos terrenos y trabaja en dos desarrollos que serán lanzados en noviembre.

Todavía no fueron reveladas sus ubicaciones, nombres ni tipologías, aunque ambos proyectos continuarán la línea de desarrollo propio iniciada con INTIPA y utilizarán nombres vinculados al quechua.

“Nos ha gustado tanto que vamos a seguir desarrollando acá en Maldonado proyectos”, sostuvo Seminario.

La compañía apunta así a incorporar dos nuevos desarrollos por año a su portafolio uruguayo, en una estrategia que combina la expansión hacia la Costa Esteña con la búsqueda de proyectos destinados a una demanda que, según el grupo, ya no está vinculada exclusivamente al verano.

Para Seminario, nuestro país presenta condiciones favorables para sostener esa apuesta: estabilidad macroeconómica, previsibilidad normativa y una demanda creciente de residentes permanentes en Maldonado y Punta del Este.

“Uruguay nos recibió con los brazos abiertos y nos devolvió más de lo que esperábamos: excelentes profesionales, socios locales sólidos y un marco estable para invertir a largo plazo. Cada entrega nos obliga a preguntarnos cuál es el próximo lugar donde queremos estar, y en Maldonado ya tenemos la respuesta”, concluyó.