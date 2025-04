Murió el papa Francisco: 7 frases que ayudan a entender su vida y su papado

"No podemos callar", dicen víctimas de los abusos cometidos dentro de la Iglesia católica. Getty Images

Francisco habló en defensa de los derechos de la comunidad LGTBQ, pero en la práctica no tuvo tanto alcance. Getty Images

"Yo no he querido ser Papa".

Sin embargo, muchos analistas también señalaron que, a pesar de sus ideas progresistas, no todo lo que Francisco plasmó en esas frases se pudo trasladar a la práctica y ayudar a forjar una nueva realidad en el catolicismo.

En BBC Mundo te presentamos algunas de sus frases más destacadas durante sus 12 años de pontificado.

1."Si una persona es gay, busca al Señor y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarla?"

Es tal vez una de las frases que más reacciones generó durante su pontificado.

La pronunció en el vuelo que lo traía a Roma desde Río de Janeiro, donde había participado en la Jornada Mundial de la Juventud en julio de 2013.

"En un lobby no todos son buenos, pero si una persona es gay, busca al Señor y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarla? El Catecismo de la Iglesia católica explica y dice que no se debe marginar a esas personas y que deben ser integradas en la sociedad", le dijo a los periodistas que viajaban con él.

Getty Images Francisco habló en defensa de los derechos de la comunidad LGTBQ, pero en la práctica no tuvo tanto alcance.

La frase, que fue replicada por medios de todo el mundo, no fue la única en que se refirió al tema de la homosexualidad.

En 2016, por ejemplo, dijo que la Iglesia debía pedir perdón a las personas homosexuales por haberlas "marginado".

Pero aunque tal vez uno de sus principales legados es que, en diciembre de 2023, autorizó la bendición de las parejas del mismo sexo, también fue enfático en señalar que esa bendición no debía confundirse con el sacramento del matrimonio y en insistir en que la homosexualidad es "un pecado".

2. "Cómo me gustaría una Iglesia pobre… y para los pobres"

Cuando Bergoglio fue elegido Papa, tuvo desde el primer momento la intención de mandar un mensaje claro al mundo de que quería una Iglesia más austera y al servicio de los más necesitados.

De ahí que haya elegido su nombre como pontífice en honor a Francisco de Asís, fundador de la orden de los franciscanos y un hombre que propugnó la pobreza y la austeridad como formas de vida.

En la primera rueda de prensa que tuvo tras su elección, en marzo de 2013, enfatizó ese mensaje.

Getty Images El Papa en un almuerzo en el Día Mundial de la Pobreza, que el Vaticano celebró en el auditorio Pablo VI.

"Francisco era un hombre pobre. Cómo me gustaría que la Iglesia fuera pobre… y para los pobres", señaló en el auditorio Pablo VI del Vaticano.

En ese sentido, fue también claro en que ese era el mensaje que debían replicar todos los pastores en la Iglesia.

"A mí me duele ver a un sacerdote o una monja con un auto último modelo. Ellos deben cumplir con su voto de pobreza", dijo en otra conferencia de prensa en julio de 2013.

3. "Algunos piensan que para ser buenos católicos tenemos que reproducirnos como conejos, pero no"

En enero de 2015, el propio Francisco dio a conocer la historia de que en una parroquia en Roma habían regañado a una mujer por estar embarazada de un octavo bebé, después de haber tenido siete hijos por cesárea.

El párroco había dicho que eso era tentar a Dios, que la mujer podría morir en ese embarazo y dejar a siete menores huérfanos, a lo que ella había respondido que "confiaba en Dios".

Ante la pregunta de los periodistas sobre la posición de la Iglesia en ese caso, el Papa fue en una dirección diferente del tradicional "creced y multiplicaos" que se le atribuye al catolicismo.

Getty Images El papa Francisco durante una de sus tradicionales ruedas de prensa en los aviones.

"Dios te da los medios, sé responsable. Algunos creen, y disculpen la palabra, que para ser buenos católicos debemos ser como conejos. ¡No! Paternidad responsable", respondió.

Incluso se aventuró a dar cifras.

"Creo que el número de tres por familia es lo que dicen los técnicos que es lo importante para mantener la población", agregó.

Pese a ello, mantuvo la posición de la Iglesia en contra de los métodos anticonceptivos, con algunas excepciones puntuales como el uso de preservativos para evitar el contagio de enfermedades como el zika.

En cambio, sí apoyó los métodos naturales para evitar los embarazos, como la abstinencia.

4. "Abusar de niños es una enfermedad"

El escándalo del encubrimiento de los casos de pederastia en la Iglesia católica marcó el pontificado de Francisco tanto como el de sus antecesores, Juan Pablo II y Benedicto XVI.

En el caso del Papa argentino, impulsó una serie de reformas, no solo para que no vuelvan a ocurrir los abusos, sino también para avanzar en la reparación de las víctimas.

En febrero de 2017 se publicó una entrevista en la revista La Civilta Cattolica, en la que Francisco hablaba sobre distintos temas, entre ellos, el manejo que se había hecho de los casos de pederastia dentro de la Iglesia.

"Abusar de niños es una enfermedad. Y debemos esforzarnos más en la selección de los candidatos que quieran ser sacerdotes", declaró.

Getty Images "No podemos callar", dicen víctimas de los abusos cometidos dentro de la Iglesia católica.

El tema incluso lo llevó a pedir disculpas públicas.

"Desafortunadamente, hay un número considerable de víctimas. Me gustaría expresarles mi tristeza y dolor por el trauma que sufrieron", dijo durante una audiencia papal en octubre de 2021.

"Esto es además mi vergüenza, nuestra vergüenza, mi vergüenza, por la incapacidad de la Iglesia durante tanto tiempo de ponerlos en el centro de sus preocupaciones", añadió.

Entre sus medidas concretas está la abolición en 2019 del llamado "secreto pontificio" en casos de violencia sexual o abusos cometidos por clérigos, permitiendo a la Iglesia católica compartir "denuncias, testimonios y documentos procesales" con las autoridades civiles que los investigan.

5. "En vez de pagar justicia social, pagó gas pimienta"

Francisco, que aunque durante su papado nunca viajó a la Argentina, siempre puso en evidencia que estaba al tanto de lo que ocurría en su país de origen.

Por ejemplo con el actual mandatario, Javier Milei, tuvo varios momentos tensos.

Uno de ellos fue cuando Milei, en plena campaña presidencial, llamó al sumo pontífice "el enviado del demonio en la Tierra".

Poco después, Milei se disculpó con el Papa y de hecho Francisco recibió al presidente argentino en su despacho en el Vaticano.

Getty Images Las relaciones entre el papa Francisco y el presidente de Argentina, Javier Milei, tuvieron varios puntos de tensión.

Otro momento se vivió durante la represión contra una movilización que llevó adelante el gobierno argentino en septiembre de 2024.

La manifestación era encabezada por jubilados que pedían por un aumento en sus pensiones afectadas por la crisis económica que vivía el país.

Uno de los incidentes que atrajo la atención del Papa fue cuando un policía roció con gas pimienta a una niña que estaba con su madre en la protesta.

"Me hicieron ver una represión. Obreros, gente que pedía por sus derechos en la calle. Y la Policía la rechazaba con una cosa que es lo más caro que hay, ese gas pimienta de primera calidad", dijo el pontífice en una intervención pública.

"El gobierno se puso firme y, en vez de pagar la justicia social, pagó el gas pimienta", añadió.

Aunque el gobierno de Milei señaló que "no compartía" las críticas de Francisco, señaló en ese momento las relaciones con el Papa "eran fantásticas".

6. "Una persona que piensa en construir muros y no en construir puentes, no es un cristiano"

Cuando Donald Trump comenzó su primera candidatura presidencial, prometió construir un muro en la frontera entre EE.UU. y México para evitar el paso de los migrantes desde el sur del país.

Eso hizo que muchos líderes mundiales alzaran la voz. Francisco estuvo entre ellos.

Al comentar sobre esta propuesta, apeló al lado religioso del presidente de EE.UU., quien es un cristiano confeso.

"Una persona que piensa en construir muros, cualquier muro, y no en construir puentes, no es un cristiano. Eso no está en los evangelios", dijo el Papa en 2016.

Getty Images El papa Francisco fue crítico de las políticas migratorias del presidente de EE.UU., Donald Trump.

Ahora, ante el nuevo mandato y la radicalización de las políticas migratorias, Francisco hizo un llamado a Trump y su gobierno.

"No debemos ceder ante las narrativas que discriminan y hacen sufrir innecesariamente a nuestros hermanos migrantes y refugiados", dijo el Papa en un mensaje a los obispos y sacerdotes que cumplen con su misión pastoral en EE.UU.

La respuesta de la Casa Blanca también fue categórica.

"Quiero que se centre en la Iglesia católica y arregle eso y nos deje a nosotros la vigilancia fronteriza", dijo a los medios el zar de la migración en EE.UU., Tom Homan.

7. "Ayer fueron bombardeados niños. Esto no es una guerra. Es una crueldad"

La guerra en Gaza, que ha dejado más de 60.000 muertos desde que comenzó con la incursión de Hamás en el sur de Israel en octubre de 2023, también llamó la atención del papa Francisco.

En distintas ocasiones el pontífice pidió una salida negociada a todos los conflictos en el mundo y en concreto exhortó al gobierno de Israel y a la Autoridad Palestina a que se sentaran a dialogar para llegar a un acuerdo pacífico.

Sin embargo, la muerte de niños, en su mayoría en la Franja de Gaza, generó varios llamados de atención del recién fallecido Papa.

Getty Images Miembros de una iglesia católica en Gaza saludan al papa Francisco a través de una videollamada.

"Ayer fueron bombardeados niños. Esto no es una guerra. Es una crueldad", dijo Francisco el 21 de diciembre de 2024, ante el bombardeo israelí que había causado la muerte de 25 menores en Gaza.

"Quiero decir esto porque me toca el corazón", añadió.

Francisco también fue uno de los líderes mundiales que pidieron que se investigue si Israel ha cometido actos de genocidios durante este conflicto.

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

FUENTE: BBC