Dólar
Compra 38,15 Venta 40,55

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
20°C
nubes
Martes:
Mín  17°
Máx  20°

Siguenos en:

/ ANEP

Abrieron las inscripciones para las Escuelas de Verano 2026: mirá cómo inscribirse y qué ofrece el programa

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 12 de diciembre y podrán realizarse a través de Gurí Familia

1 de diciembre 2025 - 11:31hs
Escuelas de Verano.

Escuelas de Verano.

La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) informó que desde este lunes 1° de diciembre se abren las inscripciones para las Escuelas de Verano 2026, una propuesta educativa y recreativa dirigida a niñas y niños de escuelas públicas de todo el país. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 12 de diciembre y podrán realizarse a través de Gurí Familia, el sistema de gestión educativa.

El programa de Escuelas de Verano se desarrollará entre el 8 de enero y el 5 de febrero de 2026, y beneficiará a más de 10.000 niños, quienes podrán participar en actividades lúdicas, recreativas y salidas didácticas, pensadas para promover el aprendizaje fuera del aula en un entorno divertido y dinámico.

Las Escuelas de Verano funcionarán de lunes a viernes, de 08:30 a 13:30 horas en todo el país, con la excepción de Maldonado, donde el horario será extendido hasta las 17:00 horas. Además de las actividades recreativas, el programa incluirá alimentación y talleres pedagógicos que buscan estimular la creatividad y el aprendizaje en un ambiente distendido.

Cada una de las escuelas sede presentará un proyecto específico que desarrollarán durante la temporada, adaptado a las necesidades de los niños de la región, con el objetivo de ofrecer un espacio de aprendizaje integral que combine la recreación con la formación educativa.

sedes-EscuelasVerano-2026

Temas:

Inscripciones escuelas de verano ANEP

Las más leídas

Sebastián Coates, Mauricio Pereyra, Diego Polenta y Luis Mejía
LIGA AUF URUGUAYA

¡Nacional campeón! Con un golazo de Christian Ebere derrotó 1-0 a Peñarol y después de tres años, ganó la Liga AUF Uruguaya 2025

Gustavo Tejera
CLÁSICO

El criterio de Gustavo Tejera para no cobrarle un penal a Peñarol en el clásico ante Nacional y que contrasta con otras penas máximas sancionadas ante los aurinegros

Ignacio Ruglio
FINALES DE LA LIGA URUGUAYA

Ignacio Ruglio se quejó en sus estados de Whatsapp del penal que entiende no le cobraron a favor de Leo Fernández, en la finalísima Nacional vs Peñarol

Emanuel Gularte de Peñarol ante Christian Ebere de Nacional en la final de la Liga AUF Uruguaya
FINALES DE LA LIGA AUF URUGUAYA

¿A qué hora juegan hoy Nacional vs Peñarol por la segunda final de la Liga AUF Uruguaya y dónde verlo?

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos