Abrieron las inscripciones para las Escuelas de Verano 2026: mirá cómo inscribirse y qué ofrece el programa

Escuelas de Verano.

La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) informó que desde este lunes 1° de diciembre se abren las inscripciones para las Escuelas de Verano 2026, una propuesta educativa y recreativa dirigida a niñas y niños de escuelas públicas de todo el país. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 12 de diciembre y podrán realizarse a través de Gurí Familia, el sistema de gestión educativa.

El programa de Escuelas de Verano se desarrollará entre el 8 de enero y el 5 de febrero de 2026, y beneficiará a más de 10.000 niños, quienes podrán participar en actividades lúdicas, recreativas y salidas didácticas, pensadas para promover el aprendizaje fuera del aula en un entorno divertido y dinámico.

Las Escuelas de Verano funcionarán de lunes a viernes, de 08:30 a 13:30 horas en todo el país, con la excepción de Maldonado, donde el horario será extendido hasta las 17:00 horas. Además de las actividades recreativas, el programa incluirá alimentación y talleres pedagógicos que buscan estimular la creatividad y el aprendizaje en un ambiente distendido.

Cada una de las escuelas sede presentará un proyecto específico que desarrollarán durante la temporada, adaptado a las necesidades de los niños de la región, con el objetivo de ofrecer un espacio de aprendizaje integral que combine la recreación con la formación educativa.