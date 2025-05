Duda ganadera, ¿hasta dónde llegará el precio de los novillos gordos?

Esta necesidad de hacerse de los ganados que manifiesta la industria era previsible, y posiblemente en el corto plazo los ganados prontos no van a estar disponibles, consideró el operador.

Las entradas son ágiles, de tres o cuatro días. “Eso demuestra la avidez que hay”, dijo. “La industria sin duda va a tomar la decisión de bajar la faena. No es un tema de precios, sino de disponibilidad”, apuntó de Freitas.

WhatsApp Image 2025-05-30 at 09.20.51.jpeg

Caída en la faena de vacunos

La faena de la semana pasada -al cierre de la ventana de cuota 481- cayó 15% a 47.471 cabezas.

Las medidas sindicales en tres frigoríficos de Minerva también parecen haber incidido.

“El invierno sin duda llevará alguna licencia”, comentó una fuente industrial.

Una novedad importante sobre el cierre de la semana fue la ratificación del estatus sanitario de Brasil y Bolivia como libres de aftosa sin vacunación, durante la 92ª Asamblea General de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), en París.

Se verá, ahora, cómo impacta en el acceso a mercados de estos países.

WhatsApp Image 2025-05-30 at 09.20.51 (3).jpeg

El valor de la carne vacuna

Un bróker consultado dijo que en China los valores de la carne se muestran bastante estables, con algún intento de bajar los precios de la carne de Brasil.

El precio de exportación para la carne vacuna de Uruguay volvió a cruzar los US$ 5.000 por tonelada la semana pasada (US$ 5.480).

Y, más allá de la incidencia de los envíos de cortes de alto valor a Europa dentro de cuota 481, el valor de la tonelada exportada se encuentra en máximos desde 2022.

En lo que va de este año promedia US$ 4.806 por tonelada, una suba interanual de 18,5%.

WhatsApp Image 2025-05-30 at 09.20.51 (1).jpeg

Mercado de reposición

Desde la industria se señala que el mercado internacional no convalida los actuales precios del ganado gordo.

El mercado de reposición tuvo un envión en los remates virtuales de esta semana.

Ya pasado el grueso de la zafra de terneros, los valores para esa categoría se tonificaron en Plaza Rural, sumaron 15 centavos frente al remate anterior con un promedio de US$ 2,97 por kilo (+5,3%).

En Pantalla Uruguay los terneros promediaron US$ 2,88 por kilo también mostrando una mejora frente a los US$ 2,83 del remate anterior, y el promedio al bulto fue de US$ 545.

WhatsApp Image 2025-05-30 at 09.20.51 (2).jpeg

Mercado de lanares

En lanares, el mercado refleja oferta menguada por razones estacionales que reafirma al cordero sobre US$ 4,34 por kilo, la oveja en US$ 3,55 y el capón en US$ 3,66.

“El tema del lanar es la poca oferta que hay”, dijo de Freitas.

A pesar de este escenario de escasa oferta en general, la faena ovina fue la mayor desde fines de marzo con 13.049 cabezas, un incremento de 10% semanal y de casi 70% frente a un año atrás.

Frigorífico San Jacinto, Las Piedras y Oferan concentraron el 97%.

El precio de exportación de la carne ovina trepó a US$ 5.881 en la última semana, pero con un volumen comercializado muy bajo.

En lo que va del año el promedio de exportación se sitúa en US$ 5.095 la tonelada, con un incremento de 39,5% frente a un año atrás.