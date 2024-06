En el mercado de granos el maíz fue el gran perdedor en una nueva semana de precios en baja

Los precios en el mercado de granos anotaron una semana más de precios a la baja en la Bolsa de Chicago : la cotización de la soja perdió US$ 4 , el trigo US$ 1 y el maíz US$ 15 por tonelada, una brusca caída semanal de 9% hasta su menor valor en al menos tres años y medio.

En Uruguay la soja perdió la línea de los US$ 400 este viernes, siguiendo la baja en el mercado internacional y luego de sostenerse entre US$ 400 y US$ 410 durante la semana.

El informe trimestral de área y stocks que dio a conocer este viernes el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) resultó parcialmente alcista por el recorte de unas 170 mil hectáreas de área sembrada de soja, a contramano de los operadores que esperaban 100 mil más.

Esta influencia podría verse reflejada en el mercado más adelante en la campaña, ya que el USDA ajustó al alza las existencias, lo que parece equilibrar la balanza en lo inmediato.

Sigue pesando en las cotizaciones la escalada del dólar en el mercado brasileño, que el viernes llegó a RS 5,59, un nuevo techo para los últimos dos años, lo que constituye un estímulo para los exportadores.

1.jpg Mercado de granos. Blasina y Asociados

Múltiples presiones sobre el maíz

La devaluación del real frente al dólar también ejerce presión a la baja en un mercado de maíz sometido a múltiples presiones.

El viernes fue el más impactado por el informe del USDA, que no solo incrementó en 22% las existencias del cereal respecto al año anterior, muy por encima de las previsiones de los privados, sino que cifró en 37,02 millones de hectáreas la superficie plantada frente a 36,44 millones en marzo y a los 36,56 MH esperados por los operadores.

La acelerada recolección del maíz safrinha en Brasil y el estado satisfactorio de los cultivos en Estados Unidos llevaron al maíz posición julio a US$ 156 por tonelada. Estos precios no se trasladan al mercado local, donde la cosecha tanto de Uruguay como de Argentina está retrasada y las expectativas por la zafra del maíz de segunda fueron recortadas sensiblemente por el impacto de la chicharrita particularmente en Argentina. El maíz en Uruguay cotiza sobre los US$ 210 a US$ 220 por tonelada.

El trigo perdió US$ 1

La cotización del trigo perdió US$ 1 por tonelada respecto a la semana anterior en la posición diciembre: cerró a US$ 219 por tonelada en su quinta semana bajista, con un retroceso acumulado de casi US$ 60 en los últimos 30 días, su mayor caída mensual desde junio de 2022.

En Uruguay se ofrece por trigo entre US$ 215 y US$ 220 por tonelada de la próxima cosecha mientras que la cebada cervecera se sitúa sobre US$ 222 la tonelada, lejos de las cotizaciones de hasta US$ 270 que se obtuvieron en mayo y que permitieron a productores fijaciones que no se volvieron a repetir.

La Comisión Europea elevó sus previsiones de cosecha de trigo de la Unión Europea para este año, y de las exportaciones para la temporada actual y la próxima. Argentina mostró un fuerte avance semanal en la siembra de trigo, que podría alcanzar una superficie récord, todos datos bajistas para el mercado.

3 .jpg Mercado de granos. Blasina y Asociados

2.jpg Mercado de granos. Blasina y Asociados

Colza subió y hay precio para el arroz local

La colza subió fuerte y se situó sobre US$ 526 por tonelada en el mercado europeo, con precios en Uruguay en el eje de US$ 465 a US$ 470 que cierran una semana positiva para la oleaginosa. En la última jornada de operaciones tuvo un empuje de US$ 7,50 por tonelada.

El arroz en Brasil mantiene su precio en reales, pero en dólares baja levemente por la fuerte pérdida de valor de la moneda local frente al dólar y esta semana terminó sobre los US$ 20,30 por bolsa, una baja de 5% en el último mes.

En Uruguay, mientras tanto, los productores arroceros y la industria acordaron un precio provisorio que de consolidarse como definitivo en febrero próximo sería el más alto de la historia: US$ 17,15 por bolsa.

Para la Asociación de Cultivadores de Arroz (ACA) es más posible que este valor se ajuste al alza que a la baja una vez cerrada la zafra comercial, ya que se ha venido el 60% de la cosecha y el mercado internacional se mantiene firme.