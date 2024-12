FAO informó un descenso del comercio mundial de los productos de madera y papel

Comercio mundial descendió 12%

En el informe de la FAO titulado “Global forest products facts and figures 2023” (Datos y cifras globales de productos forestales 2023) se indica que el comercio mundial de los productos de madera y papel observó un descenso considerable del 12% y que las exportaciones registraron una disminución de US$ 64.000 millones hasta situarse en US$ 482.000 millones en 2023.