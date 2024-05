Federación Rural pidió a acopiadores y plantas de recibo de soja minimizar las tarifas en el secado

comercio exterior Repunte de exportaciones: se prevé que soja y celulosa sumen US$ 1.500 millones en el año

"La tarifa de secado está para ayudar al productor a cosechar en el momento justo, es para evitar que uno se adelante a cosechar y que pueda hacerlo cuando es bueno, precisamos un poco de tolerancia, hay plantas que no reciben el grano con más de 20% o de 21% de humedad, se necesita de pronto que se reciba algún viaje un poco más húmedo", detalló.

"Es un llamado de atención, un pedido de ayuda extra, aunque está claro que todos, cada uno en su lugar, estamos haciendo un esfuerzo enorme, estamos haciendo todo lo posible para solucionar ese cuello de botella que en la logística está en el secado", agregó.

Otro dato que señaló Rodríguez, a propósito de las condiciones de competitividad, es muchas secadoras locales tienen como fuente de energía el gas, que tiene un costo superior en Uruguay con relación al costo que hay en países vecinos.

"El gas tiene algún impuesto y sería bueno, por unos 60 días, exhonerar eso", señaló.

Con base en estimaciones del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), el área de soja este año es de 1,064 millones de hectáreas, aunque en el sector privado estiman es mayor: Urupov señaló 1,34 millones de has. Si el factor climático no quita muchos kilos al rendimiento promedio nacional y el mismo está sobre los 2.500 kilos/ha es probable se logren más de tres millones de toneladas que, considerando el precio en negocios cerrados, el actual y el valor proyectado, hacen pensar en al menos US$ 1,3 millones de ingresos.

Comenzó la cosecha de soja en Uruguay Cosecha de soja en Uruguay. Juan Samuelle

Volvió a llover y se paró la cosecha de soja

Sobre la situación adversa en lo climático, en muchas zonas del país volvió a llover esta semana y concretamente en Soriano, desde donde habló el presidente de la gremial ruralista, este jueves de mañana las máquinas seguían detenidas y con una perspectiva de ingresar al inicio de la tarde para ir avanzando lentamente hasta la noche en la recolección de un grano que, como se dijo, se levanta con humedad.

El ingreso a los campos de cosechadoras, tractores, tolvas y camiones no depende solo del anhelo del productor.

Se cosecha apenas se puede, pero también teniendo en cuenta que hay que cuidar el recurso suelo

Otra labor con retrasos sensibles en muchos campos es la de siembra de cultivos de invierno, añadió, con más impacto de momento en colzas, pero ya también con el foco en trigo y cebada.

Sobre costos adicionales que se van asumiendo, en la post cosecha de la soja, lamentó que lo que mejoró el precio de la tonelada en las últimas semanas "es algo que esto se lo va a comer... igual somos optimistas en cuanto que las condiciones del tiempo van a mejorar".