La soja con el precio desplomado justo cuando avanza una cosecha récord en Uruguay

El mercado de granos tuvo fluctuaciones durante la semana y ofreció una oportunidad a la soja , con un efímero salto de US$ 10 que llevó la cotización hasta US$ 360 por tonelada, pero no se pudo sostener y el valor sigue hundido justo cuando desde las chacras de Uruguay está saliendo una cosecha récord .

En Chicago la posición julio para soja cerró 0,17% debajo del viernes anterior en US$ 385,8 la tonelada y en lo local el precio del grano más cultivado en el país volvió a retroceder al eje de US$ 350 a US$ 352 .

La oferta de granos a corto plazo está asegurada, con la producción de soja embarcándose desde Sudamérica.

Cosecha en Uruguay

La cosecha en Uruguay avanzó con fluidez durante la semana y empiezan a cobrar ritmo la comercialización y los envíos, con barcos que empiezan a llegar con cierta demora.

Antes de empezar la cosecha solo el 20% de la producción había fijado precio y en las últimas semanas la colocación llega al 50%.

En la terminal de Corporación Navíos en Nueva Palmira hasta ahora se embarcó menos de la mitad de soja que el año pasado a la fecha, unas 130 mil hectáreas en comparación a 300 mil de 2024.

“De acá a fin de mes tenemos 350 mil toneladas esperando para ser embarcadas con un line up de 12 barcos que se va ordenando”, dijo el presidente de Corporación Navíos, Ruben Martínez, en Tiempo de Cambio de Radio Rural.

En Nueva Palmira hay más de 300.000 toneladas en silos y otras 50 mil toneladas en las bodegas de un silo flotante.

Se mantienen las previsiones de una cosecha de soja récord en volumen y rendimiento, con unos 3,8 millones de toneladas en total y un rinde medio de 3.200 kilos por hectárea.

La Bolsa de Comercio de Rosario elevó fuertemente esta semana la estimación de cosecha de soja de Argentina desde 45,5 a 48,5 millones de toneladas como consecuencia de rendimientos “sorprendentes” en el centro del país.

En Argentina la Bolsa de Cereales de Buenos Aires cifró en 65% el avance de la cosecha de soja con un rendimiento medio de 3.200 kilos por hectárea, 8% superior al del año pasado tanto en los cultivos de primera como en los de segunda y la producción nacional se estima en 50 millones de toneladas.

WhatsApp Image 2025-05-17 at 11.58.19 (3).jpeg

El panorama en los cereales

En los cereales se consolida una situación estructuralmente menos favorable que en el mercado de las oleaginosas no sojeras.

El trigo apenas se movió de los mínimos de dos años con una cotización de US$ 206 por tonelada en la posición diciembre.

Las perspectivas de mejoras en los rendimientos de los cultivos estadounidenses pesaron más que la demanda del cereal.

Los datos de exportación estuvieron por encima de las previsiones debido a la renovada competitividad para el grano estadounidense en este rango de precios.

El aumento de oferta de la Unión Europea mantendrá la presión sobre el trigo.

En Uruguay la cotización se encuentra sobre US$ 195 por tonelada de trigo y la cebada cervecera que copia la referencia del precio diciembre en Chicago entre US$ 205 y US$ 207 por tonelada.

WhatsApp Image 2025-05-17 at 11.58.19 (1).jpeg

Baja en el arroz

El arroz en Brasil bajó 2% en el último mes y se encuentra sobre los US$ 13 por bolsa.

Es una zafra con abultada oferta en la región, lo que está haciendo que sea lenta y dificultosa la colocación de la cosecha posiblemente récord en volumen que acaba de levantar Uruguay.

En un mundo muy abastecido para los cuatro granos principales –soja, trigo, maíz y arroz– hay pocas razones para pensar en un cambio de escenario en el mercado, que tampoco tiene un estímulo en el precio del petróleo.

La campaña de cultivos de invierno

El diferencial se encuentra en las oleaginosas de invierno y el mercado de los aceites.

Se afirman las estimaciones de una intención de siembra de colza sobre las 250 mil hectáreas y otras 30 mil de carinata, más unas 4 mil de camelina en la próxima zafra de invierno.

Ayuda la rápida progresión de la cosecha de soja para dejar libres los campos en fechas de siembra adecuadas, dentro del mes de mayo.

La colza sigue destacándose, por su cotización es el cultivo de invierno que más promete, con posiciones comerciales interesantes.

En el mercado Matif de París la colza se mantiene firme cerca de los US$ 550 por tonelada y las cotizaciones en Uruguay se encuentran entre US$ 475 y US$ 478 la tonelada de colza mientras que la carinata ofrece US$ 545 por tonelada y las primeras referencias publicadas para la camelina por parte de los operadores locales la colocan sobre los US$ 432 por tonelada.