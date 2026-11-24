La llegada de un bebé implica una transformación para toda la familia. Los primeros meses están marcados por nuevas rutinas, dudas y necesidades que van desde la alimentación y el sueño hasta la adaptación emocional de quienes están a cargo de su cuidado. En ese proceso, el contacto cercano, la respuesta a las necesidades del recién nacido y el acompañamiento a la madre cumplen un papel fundamental.

Sobre estos temas conversaron María Laura Rovella, pediatra especialista en lactancia, y Andrés González, licenciado en Psicología , en un nuevo episodio de Primeros Latidos , el videopodcast creado y coproducido por El Observador y Blue Cross & Blue Shield de Uruguay.

Uno de los conceptos abordados fue la exterogestación , que refiere a la necesidad del bebé de continuar su desarrollo fuera del útero en un entorno que le proporcione protección, contención y cuidados. A diferencia de otras especies, el recién nacido humano llega al mundo con una importante inmadurez y depende de los adultos para satisfacer prácticamente todas sus necesidades.

Rovella señaló que, en ocasiones, el llanto persiste aunque se hayan atendido necesidades como el hambre o el cambio de pañal. En esos casos, el contacto y el consuelo pueden ser lo que el bebé necesita.

Por qué el bebé necesita contacto y contención

El apego seguro se construye a partir del vínculo entre el bebé y sus cuidadores, y de la manera en que los adultos responden a sus necesidades. Para la especialista, no se trata de mantener al recién nacido permanentemente en brazos, sino de estar atentos a sus señales y acompañarlo de forma respetuosa.

El sueño también forma parte de ese proceso. Si el bebé llora porque necesita compañía, la respuesta no debería consistir necesariamente en dejarlo llorar durante un tiempo para luego volver, sino en comprender qué necesita para sentirse seguro y descansar.

González explicó que las investigaciones sobre el apego, impulsadas especialmente a partir de los trabajos de John Bowlby, cuestionaron la idea de que cuanto más independiente fuera un bebé, mejor sería su desarrollo. Por el contrario, la cercanía de un adulto referente es fundamental para que pueda crecer con seguridad.

“El bebé lo que está pidiendo justamente es seguridad, contención, afecto, una presencia humana”, sostuvo el psicólogo. En esa etapa, el llanto y otras señales son formas de comunicar necesidades que el adulto debe interpretar y atender.

El especialista también mencionó el uso de fulares como una herramienta que puede favorecer el contacto cercano. Además de contribuir a la contención, explicó que el contacto corporal ayuda a regular al bebé y puede favorecer su bienestar.

La importancia de involucrar a otros cuidadores

Si bien el vínculo con la madre puede ser especialmente intenso durante los primeros meses, los especialistas destacaron la importancia de que otros adultos también se involucren en los cuidados.

González remarcó que el apego no depende exclusivamente de que el bebé esté en brazos todo el día. También es fundamental que la madre cuente con apoyo para descansar, atender sus propias necesidades y tener momentos por fuera del cuidado del recién nacido.

“Para criar un niño o una niña no hace falta una tribu entera”, recordó el psicólogo, aludiendo a un proverbio africano que refleja la importancia de la comunidad y de una red de apoyo durante la crianza.

La participación de la pareja y de otros referentes también permite distribuir las tareas y evitar que toda la responsabilidad recaiga sobre la madre. Según indicó, la sobrecarga puede generar tensiones y repercutir en la salud mental durante el posparto.

Otro de los temas centrales del episodio fue la salud mental materna y la diferencia entre el llamado baby blues y la depresión posparto.

El baby blues es frecuente durante los primeros días posteriores al nacimiento y puede manifestarse con tristeza, irritabilidad, ansiedad o angustia. Se trata de un estado transitorio que suele fluctuar y desaparecer con el paso de los días.

La depresión posparto, en cambio, puede instalarse de manera progresiva y persistir en el tiempo. Entre las señales de alerta se encuentran la pérdida de interés o disfrute por actividades que antes resultaban placenteras, dificultades para dormir incluso cuando el bebé no está interfiriendo en el descanso, un estado de alerta constante y problemas para atender los propios cuidados o los del recién nacido.

Rovella advirtió que esta situación no siempre es fácil de reconocer y que los prejuicios en torno a la salud mental pueden dificultar que las mujeres pidan ayuda. La maternidad, incluso cuando se desarrolla en un contexto favorable, no excluye la posibilidad de atravesar dificultades emocionales.

Por eso, destacó la importancia de contar con apoyo de profesionales y de que el entorno cercano pueda observar, escuchar y acompañar sin juzgar.

El acompañamiento durante el embarazo y después del nacimiento

En el episodio también se destacó el rol de los equipos de salud en la prevención y detección temprana de dificultades emocionales. González señaló que el acompañamiento no debe limitarse al momento en que el bebé llega a casa, sino que puede comenzar durante el embarazo, con espacios de información y preparación para la familia.

En el caso de Blue Cross & Blue Shield de Uruguay, Rovella explicó que existe un seguimiento telefónico durante el puerperio a cargo de una persona especializada, que realiza preguntas validadas para detectar posibles señales de depresión posparto y orientar una eventual derivación.

La pediatra insistió en la importancia de aprovechar esos espacios y de responder las consultas, ya que muchas veces las madres están concentradas en los cuidados del bebé y no logran identificar lo que les sucede a ellas mismas.

El acompañamiento de la pareja, la familia y los profesionales puede ser determinante para reconocer cuándo una situación necesita atención. Los primeros cuidados, concluyeron, no se limitan al recién nacido, sino que también implican cuidar a quienes lo cuidan.