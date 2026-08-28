AVATR desembarca en Uruguay para abrir una nueva etapa en el lujo automotor: ¿qué propone la marca premium?

El lujo automotor está cambiando. Durante décadas, estuvo asociado al diseño, las prestaciones, la seguridad y la tecnología desarrollada por las grandes marcas europeas. Pero la electrificación y la inteligencia artificial están modificando las reglas del juego y, con ellas, también el concepto de lo que significa conducir un vehículo premium.

Esa es la mirada con la que AVATR desembarcó en Uruguay de la mano de Santa Rosa . La marca presentó oficialmente los modelos AVATR 07 y AVATR 11 , dos SUV que combinan electrificación, tecnología, diseño y sistemas avanzados de asistencia a la conducción, con el objetivo de posicionarse dentro del segmento premium.

“Es la nueva expresión del lujo” , resumió Pablo Ramos, director de operaciones (COO) de Grupo Santa Rosa, durante la presentación de la marca en Uruguay.

AVATR nació de la asociación entre tres gigantes de la industria china: Huawei, como socio tecnológico; CATL, uno de los principales fabricantes globales de baterías; y Changan, uno de los mayores grupos automotores de China. La propuesta busca integrar las capacidades de estos tres actores en una nueva generación de vehículos definida por la movilidad eléctrica y la inteligencia artificial.

El nuevo lujo está bajo el capó

Según el COO, el diferencial de AVATR no está únicamente en los materiales, el diseño o el confort, sino en la capacidad tecnológica que incorporan sus vehículos.

“Cuando la tecnología pasa a ser otra y esa tecnología la lidera otro, el lujo cambia”, sostuvo Ramos. En ese nuevo escenario, uno de los elementos que adquiere protagonismo es el procesamiento de datos.

AVATR incorpora un sistema de computación central capaz de procesar la información que recibe de sensores, cámaras y radares para que el vehículo pueda interpretar su entorno y tomar decisiones.

Entre todos los atributos de los vehículos, Ramos eligió precisamente ese componente como el principal diferencial. “Si tengo que descartar uno, es el ultraprocesador. El chip que tiene este auto no lo tiene otro en el mercado. Es único”, afirmó.

Pablo Ramos, director de operaciones (COO) de Grupo Santa Rosa.

La tecnología, agregó, no es un elemento aislado, sino que se traduce en seguridad, asistencia a la conducción y una experiencia de uso diferente.

El diseño constituye uno de los elementos centrales de la identidad de AVATR. Desde su centro global de diseño en Múnich, la marca desarrolló un lenguaje propio que combina proporciones deportivas, superficies limpias y una estética vinculada a la tecnología y al lujo contemporáneo.

Dos modelos para iniciar el desembarco

El primer modelo presentado es el AVATR 07, un SUV de cinco plazas y 4,82 metros de largo que llega en configuración REEV (Range Extended Electric Vehicle). Si bien cuenta con un motor térmico, este no impulsa directamente las ruedas: su función es generar energía para alimentar la batería, mientras que la tracción es completamente eléctrica.

El vehículo ofrece tracción trasera (RWD) o integral (AWD), batería de 39,05 kWh y una autonomía eléctrica superior a los 200 kilómetros bajo ciclo NEDC. La autonomía combinada supera los 900 kilómetros.

En el interior, la tecnología ocupa un lugar central. El 07 cuenta con una pantalla principal de 15,6 pulgadas y una pantalla remota 4K de 35,4 pulgadas, además de asientos eléctricos Dual Zero Gravity con soporte lumbar, reposapiés y función de masaje.

En cuanto al equipamiento, incorpora un sistema de sonido Meridian, iluminación ambiental y un paquete de sistemas avanzados de asistencia a la conducción. En materia de carga rápida, admite potencias de hasta 120 kW y puede pasar del 30% al 80% de batería en aproximadamente 25 minutos, según las condiciones especificadas por la marca.

El segundo modelo es el AVATR 11, el primer vehículo desarrollado por la marca y su propuesta 100% eléctrica de alta gama. Con 4,88 metros de largo y una distancia entre ejes de 2,97 metros, combina una estética deportiva con un interior enfocado en el confort y la experiencia digital.

El AVATR 11 ofrece una versión RWD con batería de 90 kWh y una autonomía de hasta 565 kilómetros bajo ciclo NEDC. Las versiones AWD incorporan una batería de 116 kWh y superan los 620 kilómetros de autonomía homologada. La carga rápida alcanza potencias de hasta 240 kW.

El modelo también profundiza la propuesta tecnológica con una interfaz Huawei integrada, Apple CarPlay y Android Auto, una pantalla central táctil de 15,6 pulgadas y otras dos pantallas laterales de 10 pulgadas.

En materia de confort, incorpora butacas Dual Zero Gravity, sistema de sonido Meridian con 25 altavoces y más de 2.000 W de potencia, además de un sistema de iluminación ambiental con 256 colores. El techo panorámico alcanza los dos metros cuadrados y cuenta con protección UV y aislamiento térmico.

Un público que empieza por los early adopters

La llegada de AVATR apunta inicialmente a un consumidor familiarizado con la tecnología. Ramos explicó que, desde que comenzaron a anunciar el desembarco, los primeros interesados fueron los llamados early adopters, especialmente vinculados al sector tecnológico.

“Son los primeros clientes que se acercan, investigan, saben y conocen. En muchas ocasiones saben más que vos del auto porque son los que más estudian”, indicó.

Sin embargo, desde Santa Rosa esperan ampliar progresivamente ese público. La apertura de Santa Rosa e-House, el nuevo autoshow de la compañía dedicado a la movilidad de nuevas energías, busca contribuir a ese objetivo y acercar la propuesta a un consumidor más amplio.

La presentación de AVATR en Santa Rosa e-House marca así el inicio de una nueva etapa para la marca en Uruguay. Con el respaldo comercial y de posventa de Santa Rosa, los modelos 07 y 11 buscarán abrirse espacio en un segmento premium que cada vez incorpora más electrificación, conectividad e inteligencia artificial.