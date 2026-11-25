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General Motors, con el objetivo de salvaguardar la satisfacción del consumidor, pide a los propietarios del vehículo eléctrico Chevrolet Captiva, modelos 2026, que contacten la red de concesionarios Chevrolet EV a partir del 15 de enero de 2027 para programar el reemplazo de la batería de alta tensión.

Chasis nº: LK6ADAE41TB000360 a LK6ADAE49TB583017

Fecha de inicio y fin de la fabricación: 21 de enero de 2025 a 13 de mayo de 2026

Fecha de inicio del servicio: programación a partir del 15 de enero de 2027.

Lugar de servicio y programación: Red de concesionarios Chevrolet autorizados (Captiva EV).

Componente implicado: Batería de alto voltaje.

Razones técnicas: El servicio es necesario porque se detectó un posible incumplimiento en los módulos de batería de alta tensión de los vehículos eléctricos Chevrolet Captiva 2026.

Riesgos: En algunos vehículos, con más de 100.000 km de uso, la batería de alta tensión puede sufrir una falla en el aislamiento eléctrico, lo que podría provocar la pérdida de propulsión. En casos extremos, esta condición puede acabar generando riesgo de incendio, con la posibilidad de lesiones físicas graves e incluso mortales para los ocupantes del vehículo y terceros.

Solución: El servicio consta de reemplazo de la batería de alta tensión del vehículo.

El servicio se prestará de forma gratuita y el tiempo estimado para su ejecución es de hasta 5 horas.

Verifique si su vehículo está involucrado comunicándose con su Concesionario Autorizado Chevrolet de preferencia, con el Centro de Atención Chevrolet a través 0800-2438 o en el sitio web www.chevrolet.com.uy

Utilice estos canales caso existan dudas.

Consulte en el Concesionario Autorizado Chevrolet de su preferencia.