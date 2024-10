"Balbucea en materia de allanamientos nocturnos": Andrés Ojeda volvió a criticar a Yamandú Orsi

"Consultado por los allanamientos nocturnos sostiene que él no está en desacuerdo con el fondo, sino con la forma. No es nada de lo que dice el Frente Amplio ", dijo Ojeda en diálogo con Subrayado.

Según entiende, el FA sostiene "estar en desacuerdo con el fondo" argumentando que es una medida que no es "útil" y resulta "riesgosa para la gente" .

Para Ojeda, lo que planteó Orsi no es "muy coherente con lo que él mismo ha dicho antes". "Si serán importantes los debates para que la gente entienda el grado de preparación que tienen los candidatos", sugirió.

"Este es uno de los plebiscitos más importantes que tenemos en octubre. Va a definir una herramienta clave para el combate al narcotráfico. El candidato que hoy ostenta un número importante en las encuestas no puede balbucear con esta pregunta porque además es evidente que se la van a hacer", sostuvo el candidato Colorado.

En este contexto, el colorado mencionó que es "importante" que los candidatos no "talenteen con estos temas".

"También dijo que no tenía equipo de seguridad, dijo que lo consulta a Layera y a Leal, los padres del fracaso", señaló Ojeda, quien insistió en que "no presentó equipo de seguridad, no presentó programa de seguridad y balbucea en materia de allanamientos nocturnos".