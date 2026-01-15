Cuatro astronautas amerizan en la Tierra tras ser evacuados de la Estación Espacial Internacional debido a un "grave" problema médico

La Estación Espacial Internacional ha estado habitada de forma continua desde el año 2000. NASA

Oleg Platonov, Mike Fincke, Zena Cardman y Kimiya Yui finalizaron su estancia en la Estación Espacial Internacional un mes antes de lo previsto. NASA

La astronauta de la NASA Zena Cardman es una de las tripulantes de la EEI que regresó a la Tierra. Getty Images

Cuatro astronautas evacuados de la Estación Espacial Internacional amerizaron en la Tierra este jueves después de que su estancia en el espacio se viera acortada en un mes debido a un problema médico "grave".

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

El capitán de la tripulación, el astronauta de la NASA Mike Fincke, salió primero de la nave espacial, sonriendo y tambaleándose ligeramente antes de tumbarse en una camilla, siguiendo los procedimientos habituales.

Le siguieron Zena Cardman, de la NASA, Kimiya Yui, de Japón, y el cosmonauta Oleg Platonov, quienes saludaron y sonrieron a las cámaras. "¡Qué bien estar de vuelta en casa!", dijo Cardman.

ASTRONOMÍA Astrofotógrafo uruguayo fue invitado por la NASA a presenciar el lanzamiento de la misión Artemis II

MISIÓN ESPACIAL La Crew 11 ameriza con éxito: una emergencia médica con un astronauta obliga el regreso de la nave a la tierra

Es la primera vez que astronautas son evacuados debido a un problema de salud desde que la estación fue puesta en órbita terrestre en 1998.

El equipo, conocido como Crew-11, se someterá ahora a exámenes médicos antes de ser trasladado de regreso a tierra firme tras el amerizaje frente a la costa de California.

En una rueda de prensa posterior al amerizaje, el administrador de la NASA, Jared Isaacman, declaró que el astronauta enfermo se encuentra "bien en este momento" y con "buen ánimo".

A juzgar por las comunicaciones anteriores de la NASA sobre la salud de los astronautas, es poco probable que se revele al público la identidad del miembro de la tripulación enfermo ni los detalles de su problema de salud.

El control de la Estación Espacial Internacional (EEI) ha sido transferido al cosmonauta ruso Sergey Kud-Sverchkov y a otros dos miembros de la tripulación.

Los astronautas llegaron a la EEI el 1 de agosto del año pasado con la expectativa de completar una estancia estándar de seis meses y medio. Su regreso estaba previsto para mediados de febrero.

NASA Oleg Platonov, Mike Fincke, Zena Cardman y Kimiya Yui finalizaron su estancia en la Estación Espacial Internacional un mes antes de lo previsto.

Sin embargo, la semana pasada, una caminata espacial programada por Fincke y Cardman fue cancelada en el último minuto. Horas después, la NASA reveló que un miembro de la tripulación se había enfermado.

"Es agridulce", dijo Fincke al entregar las llaves de la EEI a Kud-Sverchkov el lunes.

En una publicación en redes sociales, enfatizó que todos los miembros de la tripulación a bordo se encontraban "estables, seguros y bien atendidos".

Una prueba importante para la NASA

Orbitando la Tierra a una altitud de 400 kilómetros, la EEI realiza 16 órbitas a nuestro planeta al día, viajando a una velocidad aproximada de 28.000 kilómetros por hora.

Está gestionada por cinco agencias espaciales y lleva a cabo una amplia gama de investigaciones científicas sobre el espacio y los efectos de la microgravedad en humanos, animales y plantas.

La EEI cuenta con algunos equipos médicos y los astronautas están capacitados para atender problemas de salud menores, pero no hay un médico a bordo.

La evacuación supuso una prueba importante para los procedimientos de la NASA en caso de emergencias médicas.

Según todos los indicios, la prueba se superó con éxito, aunque podrían surgir dudas sobre la capacidad de respuesta de la agencia si el astronauta hubiera sufrido una emergencia médica.

La partida anticipada deja a la EEI con una tripulación mínima de solo tres astronautas: Chris Williams, de la NASA, y los cosmonautas Kud-Sverchkov y Sergei Mikaev, hasta que lleguen otros cuatro en febrero.

"A pesar de todos los cambios y las dificultades, vamos a cumplir con nuestro trabajo a bordo de la EEI, realizando todas las tareas científicas y de mantenimiento, pase lo que pase", declaró Kud-Sverchkov el lunes.

Luego dio su primera orden: un abrazo grupal.

NASA La Estación Espacial Internacional ha estado habitada de forma continua desde el año 2000.

Este incidente no tiene precedentes en la historia de la EEI, una estación que ha estado tripulada de forma permanente desde hace 26 años.

Las misiones espaciales solo se han interrumpido prematuramente por problemas de salud en dos ocasiones anteriores.

En 1985, el cosmonauta soviético Vladimir Vasyutin y sus colegas regresaron cuatro meses antes de lo previsto de una misión a la estación espacial Salyut 7 debido a un problema urológico.

Y en 1987, una arritmia cardíaca obligó al cosmonauta soviético Aleksandr Laveykin a abandonar la estación espacial Mir antes de tiempo.

Dado que cada vez más personas viajan al espacio, incluso con fines turísticos y para una posible colonización de la Luna o incluso de Marte, los expertos espaciales afirman que será necesario que los médicos participen en las misiones.

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

FUENTE: BBC