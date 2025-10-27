Dólar
Compra 38,70 Venta 41,10

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
14°C
nubes
Martes:
Mín  11°
Máx  13°

Siguenos en:

/ BBC News Mundo / Mundo / CLIMA

El huracán Melissa de categoría 5 amenaza Jamaica en su avance por el Caribe

Melissa se dirige directamente hacia Jamaica, con vientos y lluvias catastróficas, según los pronósticos. El huracán ya dejó varios muertos en la isla La Española.

27 de octubre 2025 - 13:28hs
El huracán Melissa se dirige directamente hacia el sur de Jamaica.
El huracán Melissa se dirige directamente hacia el sur de Jamaica. Reuters
https://www.bbc.com/mundo/articles/cn7ed8ejym6o
Getty Images
Algunos jamaicanos se preparaban con costales de arena para contrarrestar las posibles inundaciones.
Algunos jamaicanos se preparaban con costales de arena para contrarrestar las posibles inundaciones. Reuters
Muchas embarcaciones en Port Royal fueron sacadas del agua ante la llegada del huracán Melissa.
Muchas embarcaciones en Port Royal fueron sacadas del agua ante la llegada del huracán Melissa. Reuters
Melissa ya causó algunas inundaciones en República Dominicana y Haití.
Melissa ya causó algunas inundaciones en República Dominicana y Haití. Reuters

Los habitantes de Jamaica se preparan este lunes para el grave impacto del huracán Melissa, que según los pronósticos provocará vientos destructivos e inundaciones catastróficas en su trayectoria directa hacia la isla del Caribe.

En la madrugada, Melissa alcanzó la categoría 5, la máxima intensidad de estos fenómenos, según informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

Sus vientos máximos alcanzaban los 270 km/h, según el boletín del NHC de la mañana de este lunes.

Las autoridades temen que Melissa, que ya ha causado la muerte de cuatro personas en la vecina isla de La Española, pueda convertirse en el huracán más fuerte que haya azotado Jamaica en su historia.

Según los últimos modelos de análisis, el huracán tocará tierra en el sur de Jamaica cerca de las 08:00 del martes. Después de cruzar la isla hacia el noreste, volvería a impactar a Cuba por la noche.

Desde el sábado ya había grandes olas llegando a la costa de Jamaica y se espera que la isla experimente una marejada ciclónica para este lunes por la noche y el martes.

El gobierno jamaicano ha ordenado la evacuación de algunas zonas de la capital, Kingston, y toda la isla ha sido clasificada como "amenazada".

Si continúa por la trayectoria prevista, se espera que su núcleo "se desplace cerca o sobre Jamaica esta noche y el martes, sobre el sureste de Cuba el martes por la noche y sobre el sureste de las Bahamas el miércoles", según el NHC.

Una imagen satelital del huracán Melissa con sus amplias bandas de nubosidad y su centro cercano a la isla de Jamaica
Getty Images

Su peligrosa lentitud

Melissa se ha caracterizado por un avance particularmente lento sobre aguas del Caribe, lo cual representa un mayor riesgo debido a que sus fuertes lluvias se mantienen durante más tiempo en la región.

Según los pronósticos, en algunas zonas de Jamaica podrían caer 100 cm de lluvia en los próximos cuatro días, lo cual es una grave amenaza en términos de inundaciones.

Los meteorólogos también advierten de que se esperan vientos destructivos y marejadas ciclónicas con potencial mortal para la gente.

Esto podría empezar a verse desde la noche de este lunes y la madrugada del martes.

Varias personas cargan costales de arena a sus vehículos en una playa de Jamaica
Reuters
Algunos jamaicanos se preparaban con costales de arena para contrarrestar las posibles inundaciones.
Varios hombres tiran de una embarcación en tierra
Reuters
Muchas embarcaciones en Port Royal fueron sacadas del agua ante la llegada del huracán Melissa.

El primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, ha ordenado la evacuación inmediata de varias comunidades vulnerables de toda la isla.

Las autoridades también han instado a los habitantes de las zonas bajas y propensas a las inundaciones a buscar refugio en áreas más seguras.

El ministro del interior de Jamaica, Desmond McKenzie, declaró a los medios de comunicación locales que 881 refugios de la isla están abiertos.

Una mujer con el agua hasta las rodillas camina en una calle inundada en República Dominicana
Reuters
Melissa ya causó algunas inundaciones en República Dominicana y Haití.

Horas antes, las fuertes lluvias provocadas por el huracán Melissa generaron inundaciones en barrios de Santo Domingo, la capital de República Dominicana. Un hombre de 79 años fue arrastrado por una crecida y falleció, según reportes de la prensa local.

También se ha informado de la desaparición de un niño de 13 años que fue arrastrado por las fuertes corrientes mientras nadaba en el mar. Varias personas fueron rescatadas tras quedar atrapadas en sus coches por la crecida de las aguas.

Desde Haití hubo reportes de que al menos tres personas murieron y cientos de viviendas sufrieron inundaciones, ya que Melissa trajo lluvias torrenciales a buena parte de la isla La Española.

Luego de su paso por Jamaica, se prevé que el huracán vuelva a aguas del Caribe antes de volver a tocar tierra en el sureste de Cuba.

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

FUENTE: BBC

Temas:

Huracán Melissa Huracán Jamaica

Las más leídas

Colegio Areteia Bimbully

Las inversiones millonarias de los colegios privados para conquistar a las familias que migraron hacia el este

ANP abrió llamado laboral con sueldo superior a $109 mil: mirá los requisitos y cómo anotarse
OPORTUNIDAD

ANP abrió llamado laboral con sueldo superior a $109 mil: mirá los requisitos y cómo anotarse

Ronald Araujo y Federico Valverde
ESPAÑA

Los elogios y comentarios de los cuatro diarios deportivos más importantes de España sobre Federico Valverde y Ronald Araujo tras el clásico que Real Madrid venció a Barcelona por LaLiga

Más de 400 escuelas de Uruguay cambian de categoría para 2026: mirá cuáles son y el impacto que tiene sobre los centros
EDUCACIÓN

Más de 400 escuelas de Uruguay cambian de categoría para 2026: mirá cuáles son y el impacto que tiene sobre los centros

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos