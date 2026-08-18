"Perdí una pierna cuando tenía 16 años y ahora soy 4 veces campeón mundial de surf"

Llywelyn Williams, cuatro veces campeón mundial de surf adaptado, afirma que haber perdido una pierna cuando era adolescente le dio un nuevo sentido a su vida.

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Este deporte fue clave para su recuperación y lo ha seguido siendo durante los años transcurridos desde que perdió la extremidad al ser atropellado por un auto en 2011.

Era una de las pasiones del joven, que tenía 16 años antes del accidente, y eso no iba a detenerlo a pesar de que ya había sufrido lesiones graves mientras usaba su patineta.

De hecho, recordó haber salido del coma en el hospital en medio de un sueño en el que una tabla de surf se interponía entre él y una luz brillante "como las que se ven en las películas".

"No era mi momento", dice Williams, quien es originario de Abersoch, Gales (Reino Unido).

Mientras yacía en la cama del hospital, un amigo le preguntó qué quería hacer. Dijo que quería volver al agua e ir a surfear a Australia.

"La rehabilitación tenía como objetivo motivarme para volver al océano", dice Williams, conocido como Sponge entre sus amigos. "En cuanto volví al océano, me sentí como si hubiera vuelto a nacer."

"Cuando la tabla y tú conectan a la perfección en la ola, sientes que estás volando", añade.

Una dura decisión para salvarlo

La madre del surfista, Eirian Parry, describe el "hermoso momento" en que sus amigos lo llevaron al mar mientras continuaba su recuperación tras la amputación.

Pero también recuerda -con visible emoción- el momento en que ella y su esposo se enfrentaron a una "pesadilla": cuando los médicos les pidieron que firmaran un formulario de consentimiento para amputar la pierna derecha de su hijo.

David Williams declaró en el documental de la BBC Our Lives: Beyond the Waves (Nuestras vidas: más allá de las olas") que fue la decisión más difícil de su vida, "pero era la única manera de salvarlo".

BBC | Ryan Dein Llywelyn Williams (con traje rojo y negro) tras competir en el Campeonato Australiano de Surf Adaptado Bright Sky 2026.

"Pensar que estuvo a punto de morir al borde de la carretera cuando ocurrió el accidente... y que ahora es campeón del mundo", dice la madre.

"Una vez que montó su primera ola, ya no hubo quien lo detuviera".

Su padre también recuerda momentos difíciles al comienzo de la recuperación de su hijo, uno de ellos en el que le dijo que tenía que ser fuerte en un momento difícil, y luego se retiró a llorar a la habitación contigua.

"Mis padres me han educado con la idea de que hay que seguir adelante, así que sí, tenía una sola pierna y punto", dice Williams.

Multicampeón

Cuando no está practicando surf, Williams trabaja como conductor de excavadora en la empresa de construcción familiar.

"He aprendido a hacer de todo con una sola pierna, excepto a usar una carretilla", dice con una sonrisa irónica. "Cuando cumplí 18 años, entré en la cocina en silla de ruedas y dije: 'Nos vamos a Australia'."

"Pasamos un año allí viajando por la costa, practicando surf y viviendo en una autocaravana. Poder volver allí cada año para una competición es sencillamente genial", asegura el surfista.

BBC | Samuel Smith Williams ganó el Campeonato Australiano de Surf Adaptado Bright Sky Pro 2026 como campeón de surf de rodillas.

En marzo, ganó el Campeonato Australiano de Surf Adaptado Bright Sky Pro 2026 como campeón de surf de rodillas y sostuvo con orgullo la bandera galesa en alto en la playa de Byron Bay, Nueva Gales del Sur.

Y quedó tercero en el Campeonato de Surf de Hawái de North Shore Prosthetics en mayo.

Él mismo financia su participación en competiciones de surf y se ha mostrado agradecido por el apoyo de sus vecinos.

Williams también ha estado presionando para que su deporte se incluya en unos futuros Juegos Paralímpicos.

"El surf ha sido una parte fundamental de mi recuperación y la comunidad de surf adaptado me ha ayudado muchísimo", dijo.

"Para mí, la discapacidad ha enriquecido mi vida. Todo es posible, incluso si tienes algún tipo de discapacidad".

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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FUENTE: BBC