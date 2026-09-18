BBVA presentó Agro Advisor: datos e inteligencia artificial para acercarse a la realidad de los productores

Conocer la historia productiva de un campo y contar con información sobre sus posibles escenarios futuros puede aportar nuevos elementos a una decisión de financiación. Con ese objetivo, BBVA presentó BBVA Agro Advisor , una herramienta que combina inteligencia artificial y datos geoespaciales para complementar el trabajo de sus equipos comerciales.

El lanzamiento se realizó durante un encuentro con clientes en la Expo Rural del Prado, donde el banco volvió a estar presente con un stand propio y una propuesta orientada a acompañar las necesidades del sector agropecuario.

“Uruguay necesita un sistema financiero que conozca de cerca a sus sectores productivos y acompañe su desarrollo. El agro es estratégico para el país y para BBVA, por eso seguimos fortaleciendo nuestra presencia, nuestras capacidades y nuestra propuesta de valor para quienes lo impulsan todos los días” , señaló Franco Cinquegrana, Country Manager de BBVA Uruguay, durante la apertura del encuentro.

En diálogo con El Observador, el ejecutivo destacó que la participación en la exposición representa tanto un orgullo como una responsabilidad por el peso que tiene el agro para Uruguay. En esa línea, vinculó la presentación de Agro Advisor con la oportunidad de enriquecer las conversaciones con los clientes y sumar información para analizar sus necesidades de financiación.

Franco Cinquegrana, Country Manager de BBVA Uruguay.

Más información para acompañar cada decisión

Desarrollada junto a Bold, Agro Advisor permitirá incorporar información geoespacial al análisis financiero habitual. En una actividad atravesada por variables productivas, climáticas y comerciales, la propuesta busca aportar una mirada más completa sobre la realidad de cada empresa.

Gabriel Alonso, gerente de Banca de Empresas e Instituciones de BBVA Uruguay, explicó que la herramienta supone un paso adicional para disponer de más y mejor información al momento de asesorar a los clientes y agilizar las decisiones del banco.

“Agro Advisor es dar un paso en poner información adicional arriba de la mesa”, expresó. Según explicó, en una primera instancia ese aporte estará dirigido a los equipos del banco. En una segunda etapa, también se prevé que los clientes puedan acceder a información histórica sobre campos que estén interesados en adquirir o sobre sus propias chacras cuando no cuenten con esos registros.

Rodrigo Ponce, CEO de Bold.

Durante la presentación, Rodrigo Ponce, CEO de Bold, mostró el funcionamiento de la plataforma y las posibilidades que ofrecen los datos geoespaciales y la inteligencia artificial para analizar la actividad productiva.

“Cuanto mejor entendamos la realidad y el negocio de nuestros clientes, mejor podremos acompañarlos. BBVA Agro Advisor nos permitirá sumar información relevante —histórica y futura— a la experiencia de nuestros equipos para brindar un asesoramiento más personalizado”, afirmó Luis Foix, Head of Commercial Banking de BBVA Uruguay.

Financiación para distintos proyectos del agro

La propuesta de BBVA en la Expo Prado también incluyó alternativas de financiación para diferentes necesidades del sector: leasing para maquinaria e infraestructura, compra de campos, fideicomisos ganaderos, adelantos sobre ventas futuras y soluciones para inversiones en riego, infraestructura hídrica y tecnologías aplicadas al agro.

Además, el banco presentó junto a MBRF el primer Programa de Confirming Sostenible de Uruguay, una iniciativa que permite a los proveedores de la empresa anticipar el cobro de sus facturas y acceder a mejores condiciones financieras cuando cuentan con determinadas certificaciones de producción sostenible. En esta primera instancia, el programa contempla a productores con certificación orgánica USDA NOP.

Con estas propuestas, BBVA reforzó su presencia en la exposición y su apuesta por combinar cercanía, conocimiento del negocio y nuevas herramientas para acompañar al sector agropecuario.