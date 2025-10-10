Así funciona Yoiners, la startup uruguaya que conecta empresas, talentos y reclutadores en minutos

En un contexto en el que las empresas buscan optimizar sus procesos de selección y los profesionales demandan oportunidades más transparentes y eficientes, Yoiners surge como una respuesta innovadora. La plataforma , desarrollada por AGLH Consultores, redefine la manera en que empresas, talentos y reclutadores se conectan , generando un ecosistema colaborativo y ágil que apunta a revolucionar la movilidad laboral.

“Yoiners cambia el modelo de selección de personal de uno reactivo a uno proactivo”, explicó Gabriel Blanco , gerente general de la compañía. “Los reclutadores especializados por familia de cargo arman sus vidrieras de talento antes de que surja la demanda. Así, cuando una empresa publica una vacante, la plataforma, mediante inteligencia artificial, le sugiere los reclutadores con mejor ajuste para esa búsqueda", agregó.

El sistema pone al reclutador en el centro del proceso, como figura clave para acelerar la inserción laboral. A diferencia de los métodos tradicionales, los talentos ya están preseleccionados y evaluados antes de que aparezca la necesidad empresarial, lo que reduce drásticamente los tiempos de respuesta.

La propuesta de valor

Según Blanco, la propuesta de valor de la compañía se apoya en tres pilares fundamentales: especialización, tiempo y costo.

Por un lado, los reclutadores son especialistas en determinadas familias de cargos, lo que les permite conocer en profundidad el mercado, las habilidades más demandadas y las características de cada posición.

Por otro lado, la plataforma agiliza los procesos al contar con talentos previamente entrevistados y generar los informes con apoyo de inteligencia artificial.

Finalmente, el modelo reduce hasta un 30% los costos respecto a los procesos tradicionales. “Hoy en día, el valor de mercado de una selección no guarda relación con el costo real de producir ese servicio”, apuntó el gerente general.

Además, las empresas pueden operar en modalidad freemium dentro de la plataforma: si no hay contratación, no hay costos. Yoiners también les ofrece la flexibilidad de trabajar con más de un reclutador cuando manejan múltiples vacantes.

Impacto en el mercado laboral

El CEO de Yoiners, Alejandro González, destacó que el impacto de la plataforma se da en los tres grandes actores del mercado: empresas, talentos y reclutadores. “Las empresas pueden flexibilizar sus estructuras. Ya no necesitan depender de una única consultora o departamento interno: pueden elegir reclutadores especializados para cada tipo de cargo”, explicó.

Del lado de los talentos, la plataforma cambia la experiencia de búsqueda laboral. “Antes, los candidatos solían panfletear sus currículums sin saber dónde terminaban. En Yoiners cuentan con un reclutador que los acompaña, los conoce y los asesora en su proceso de inserción”, señaló.

Alejandro González, CEO de Yoiners.

La plataforma también democratiza y descentraliza el trabajo de los reclutadores, permitiéndoles operar de manera independiente, representar familias de cargos, monetizar dentro de Yoiners y acceder a una red profesional más amplia. Cada reclutador homologado pasa por un proceso de validación de competencias técnicas y alineamiento cultural antes de integrarse a la red.

Proyección regional

Con la marca ya registrada en México y Argentina, Yoiners se prepara para escalar su modelo en América Latina.

“Nuestro objetivo a cinco años es convertirnos en la plataforma de movilidad laboral por excelencia, donde empresas, talentos y reclutadores confluyan para obtener beneficios mutuos”, adelantó el CEO de la compañía.

Queremos que los talentos piensen en Yoiners como su punto de referencia para encontrar trabajo; que los reclutadores encuentren un espacio para operar y monetizar; y que las empresas vean en Yoiners una fuente confiable para acceder a talento calificado y especializado

En un escenario laboral cada vez más competitivo y dinámico, Yoiners propone una nueva forma de entender la intermediación laboral, basada en tecnología, agilidad y conocimiento especializado. Un modelo que promete hacer más eficiente y humano el encuentro entre el talento y la oportunidad.