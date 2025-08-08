Carrasco nuevo: así es un apartamento en el piso 20

Al este del límite de Montevideo, entre los lagos del Parque Miramar, el Parque Roosevelt, el Puente de las Américas y la Rambla Costanera, emerge un nuevo distrito con nombre propio: Carrasco Nuevo. Un enclave contemporáneo, en plena expansión, que conecta la calma del entorno natural con la cercanía estratégica a la ciudad. Su ubicación privilegiada ofrece accesos rápidos a Montevideo, el aeropuerto, las playas del este y a centros clave como Zonamerica, parques logísticos, universidades y colegios internacionales.

En esta zona se planifican residencias integradas con equipamiento urbano y amplios espacios verdes. Carrasco Nuevo no es un suburbio más: es una elección de vida consciente, práctica y refinada. Aquí, vivir lejos del ruido no implica resignar servicios, sino ganarlos. Y optar por un apartamento no es una concesión, sino una apuesta por la libertad: sin jardines que mantener, sin portones que reparar, pero con todo lo necesario para vivir con amplitud, vistas y confort.

Este crecimiento no fue casual. El proceso de expansión urbana empujó los límites tradicionales de la ciudad hacia el norte, incorporando áreas que hasta hace poco eran rurales o poco desarrolladas. A medida que los terrenos se consolidaban, familias y empresas comenzaron a trasladarse buscando un entorno más tranquilo, con espacios verdes, aire limpio y una mejor calidad de vida , alejándose del ritmo acelerado del centro de Montevideo.

“Carrasco Nuevo es un nuevo centro de gravedad de la calidad de vida; por eso diseñamos apartamentos familiares espaciosos, con vistas abiertas y un ratio de amenities sin igual", djio Sebastián Sánchez, director de Kopel Sánchez.

Ventura Tower Carrasco: vivir arriba, vivir mejor

Inaugurado recientemente, el proyecto se convirtió en la referencia más visible de esta transformación. Diseñado para quienes buscan un estilo de vida elevado —en todo sentido—, el edificio ofrece unidades de 2 y 3 dormitorios en pisos altos, con visuales abiertas hacia tres cuerpos de agua: el mar, los lagos y el arroyo que acompaña un parque lineal para actividades recreativas y aeróbicas.

La torre cuenta con piscina, gimnasio, barbacoa panorámica, salón de eventos, cowork, playroom y hasta un salón de peluquería, todo concebido para una experiencia residencial sin fricciones. Las vistas se extienden en cuatro direcciones, permitiendo que la luz, el verde y el horizonte entren en escena desde cada ambiente.

Ventura Tower Carrasco demuestra que se puede vivir en lo alto sin alejarse de nada. Es una alternativa pragmática al modelo tradicional de casa: sin comprometer espacio ni calidad, pero con más seguridad, servicios y tiempo para lo importante.

Kopel Sánchez y lo que viene

El desarrollo de Carrasco Nuevo está liderado por Kopel Sánchez, la desarrolladora que más ha hecho por renovar la experiencia de habitar en Uruguay. Con un enfoque integral y una estética contemporánea que combina diseño, eficiencia y visión urbana, su presencia marca el ritmo del distrito.

A Ventura Tower se suman proyectos en obra avanzada como Winks Américas, orientado a un público joven y dinámico, y Américas Village, actualmente en construcción, ofrece opciones en distintas tipologías —monoambientes y apartamentos de 1 y 2 dormitorios— dentro de un desarrollo residencial junto al lago. También se suma la oportunidad de conocer Cristalinas, un proyecto en altura próximo a lanzarse, con opciones de apartamentos de 1, 2 y 3 dormitorios.

Además, se proyecta Costanera Village, un desarrollo frente a la rambla, próximo a finalizar, con amplias vistas al mar y unidades de gran tamaño en venta para vivir todo el año. Cada uno aporta una pieza distinta a un paisaje urbano en plena transformación.

Open Living Carrasco: la oportunidad de vivirlo en primera persona

Para quienes estén evaluando mudarse o invertir en la zona, Kopel Sánchez organiza dos jornadas especiales: el Open Living Carrasco, que se realizará los sábados 9 y 16 de agosto. Será una experiencia presencial para recorrer unidades terminadas, comparar propuestas, recibir asesoramiento y acceder a beneficios exclusivos, con descuentos por lanzamiento, el equipamiento Viasono incluido y, para agendar, 091 220 112 o ks.com.uy.

“Este distrito ya es una realidad. Carrasco Nuevo no es solo un lugar: es una nueva manera de decidir sobre cómo vivir en Uruguay”, concluyó el director.