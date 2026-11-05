Cosmos inaugura 3.000 m² de oficinas equipadas en Cosmos Flex, un edificio proyectado para más de 1.000 colaboradores

En una zona de Montevideo que en los últimos años ha ganado protagonismo como polo empresarial y de servicios, la posibilidad de trabajar cerca de la Rambla, con opciones gastronómicas, espacios de encuentro y facilidades de estacionamiento, se convirtió en un diferencial para las empresas. En ese contexto, Cosmos continúa desarrollando su complejo en el Puerto del Buceo y dio un nuevo paso con la inauguración de las primeras oficinas de Cosmos Flex , su propuesta de espacios de trabajo flexibles.

La apertura de los pisos 1 y 2 marca el comienzo de una nueva etapa para el proyecto, que incorpora 3.000 metros cuadrados de oficinas distribuidos en 24 espacios, con capacidad para recibir a más de 400 personas. Se trata de oficinas privadas, completamente equipadas y con todos los servicios incluidos, pensadas para que las empresas puedan instalarse sin afrontar las inversiones iniciales ni las gestiones que implica montar un espacio de trabajo desde cero.

“Son oficinas que reflejan las tendencias que vienen marcando la evolución de los espacios de trabajo en los últimos años, con mayor flexibilidad, tecnología de vanguardia y una propuesta centrada en la experiencia”, explicó a El Observador Tabaré Suárez, gerente general de Cosmos.

Mientras que Cosmos Tower concentra la propuesta de oficinas corporativas tradicionales, Cosmos Flex apunta a organizaciones que buscan adaptar sus espacios a nuevas dinámicas laborales , con alternativas de contratación y distribución más flexibles.

El proyecto contempla una segunda etapa de otros 3.000 metros cuadrados, correspondientes a los pisos 3 y 4. Según adelantó Suárez, la intención es comenzar las obras entre abril y mayo de 2027.

Un ecosistema empresarial en el Puerto del Buceo

La ubicación es uno de los aspectos centrales de la propuesta. A pocos pasos de la Rambla y en un punto estratégico del Puerto del Buceo, Cosmos se desarrolla como un complejo de usos mixtos de 92.000 metros cuadrados construidos, donde conviven oficinas corporativas, residencias, gastronomía, comercios y espacios comunes.

El conjunto incluye Cosmos Tower, una torre de aproximadamente 40.000 metros cuadrados destinada a oficinas, además de un área comercial y de servicios que se conecta con una plaza central. A esto se suman unas 100 residencias y una infraestructura pensada para que quienes trabajan y viven allí puedan resolver distintas actividades dentro del mismo entorno.

En ese sentido, uno de los principales diferenciales de Cosmos Flex es el acceso a unos 4.000 metros cuadrados de amenities corporativos. La infraestructura incluye un auditorio con capacidad para 200 personas, salas de reuniones, espacios de streaming y capacitación, áreas de recreación, restaurante, comedor corporativo y un rooftop en el quinto piso con vistas a la Rambla.

La propuesta se complementa con unos 5.000 metros cuadrados de locales comerciales, con alternativas gastronómicas y de servicios que amplían las posibilidades para quienes concurren diariamente al complejo.

Otro de los puntos destacados es la movilidad. Cosmos dispone de más de 700 plazas de estacionamiento flexible bajo la modalidad pay-per-use, que permite utilizar los espacios de acuerdo con las necesidades de cada empresa y sus colaboradores, sin asignar lugares fijos.

“Es un parking flexible donde los lugares no son fijos y el cliente se siente cómodo con ese formato”, detalló el gerente general.

Empresas que ya comenzaron a instalarse

La llegada de las primeras organizaciones permitió comenzar a medir la respuesta del mercado. Según contó Suárez, desde junio comenzaron a recibir empresas en el complejo y entre las que ya apostaron por el desarrollo mencionó a Mercado Libre y Santa Rosa E-House. También adelantó que BlueCross & BlueShield Uruguay se encuentra en proceso de instalación, junto con otras compañías del sector tecnológico.

En términos comerciales, Cosmos registra actualmente un 30% de avance en la comercialización del complejo, de acuerdo con el gerente general. El objetivo es continuar con ese proceso durante el próximo año y medio, en una etapa que consideran clave para consolidar la ocupación de los distintos espacios.

En el caso puntual de Cosmos Flex, el interés también se refleja en los contratos firmados. De acuerdo con los datos de la compañía, el 45% de los espacios correspondientes a los pisos 1 y 2 ya cuenta con contratos de arrendamiento.

Las primeras empresas comenzarán a ocupar las oficinas durante los próximos meses. Suárez estimó que entre noviembre y diciembre llegarán alrededor de 140 personas para trabajar en el edificio, mientras que para febrero o marzo de 2027 esperan superar los 400 trabajadores.

Oficinas preparadas para nuevas dinámicas laborales

Más allá de la infraestructura y la ubicación, Cosmos Flex busca responder a una transformación en la forma en que las organizaciones conciben sus espacios de trabajo. La posibilidad de contar con oficinas privadas, adaptables en tamaño, distribución y ambientación, permite acompañar el crecimiento de cada empresa sin asumir necesariamente los costos y compromisos de una instalación tradicional.

El modelo incluye mobiliario, conectividad de alta velocidad, climatización inteligente y control de accesos digital. También contempla la gestión y el mantenimiento de los espacios, con los servicios incluidos en una misma propuesta.

La sustentabilidad forma parte del diseño, con aprovechamiento de luz natural, materiales sostenibles, sistemas orientados a la eficiencia energética y una gestión responsable de los residuos.

Con la apertura de Cosmos Flex, el complejo amplía las alternativas para empresas de distintos perfiles y dimensiones. Por un lado, ofrece oficinas corporativas en Cosmos Tower y, por otro, espacios equipados y flexibles para organizaciones que priorizan la agilidad y la posibilidad de adaptar sus instalaciones.

La inauguración de los primeros 3.000 metros cuadrados representa así un nuevo avance en el desarrollo del Puerto del Buceo como polo empresarial, con una propuesta que busca integrar trabajo, servicios y vida urbana en un mismo lugar.