De estudio familiar a firma de referencia: la historia detrás de los 100 años de Posadas

En su centenario, el Estudio Posadas decidió correrse de los formatos tradicionales y contar su historia a través de una pieza audiovisual que pone el foco en el valor del trabajo jurídico.

El cortometraje “La pluma mágica” , creado por Avisa Publicidad y Mueca Films y dirigido por Juan Ponce de León, se convirtió en el eje conceptual del aniversario. Con una narrativa simbólica, protagonizada por una niña y un archivero, la historia pone el foco en el momento de la firma como acto fundacional: ese instante en el que un proyecto toma forma y comienza a existir.

Más que una celebración, la pieza funciona como una declaración de principios. En ella, el estudio busca reflejar su rol a lo largo de un siglo , acompañando decisiones, dando respaldo a iniciativas y siendo parte, muchas veces de forma silenciosa, de proyectos que terminan moldeando la realidad económica y social.

El mensaje central del cortometraje apunta a resignificar un gesto cotidiano en el mundo legal. La firma deja de ser un trámite y pasa a ser un símbolo de confianza, compromiso y proyección. En ese enfoque, Posadas propone una mirada sobre su propia práctica profesional, donde cada documento firmado representa una historia en marcha.

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Para Lucía Carbajal, abogada y socia del estudio, el desafío de los 100 años no pasa únicamente por mirar hacia atrás, sino por proyectar el rol de la firma en un contexto de cambio. “Cumplir 100 años implica una enorme responsabilidad. No solo por lo construido, sino por pensar cómo seguimos siendo relevantes hacia adelante, acompañando a las personas y adaptándonos a nuevas realidades”, señaló.

En ese camino, la incorporación de nuevas tecnologías —incluida la inteligencia artificial— aparece como una de las transformaciones que el estudio ya está atravesando, sin perder de vista su esencia.

Una historia colectiva

El cortometraje también dialoga con la identidad del estudio, que nació como una firma familiar en 1926 y hoy reúne a más de 400 profesionales. Esa evolución es parte del relato implícito: detrás de cada firma hay equipos, procesos y una cultura construida a lo largo del tiempo.

Fernando de Posadas, socio del estudio, destacó justamente ese componente colectivo como uno de los pilares que explican la continuidad: “Más allá de los socios, todos los que formamos parte del estudio somos un equipo. Cada uno cumple un rol y lo importante es la confianza y el trabajo conjunto”.

Screen Shot 2026-04-06 at 10.42.08 Fernando de Posadas.

Tradición y cambio

A cien años de su fundación, Posadas enfrenta el desafío de equilibrar tradición e innovación. Para el socio Tomás Gurmendez, esa tensión no es nueva, pero sí cada vez más relevante. “Nuestra responsabilidad es adaptarnos a los cambios sin perder la cultura y los valores que nos trajeron hasta acá. Esa identidad es la que también nos va a proyectar hacia el futuro”, sostuvo.

En ese sentido, la apuesta por una pieza audiovisual como forma de conmemorar el aniversario no es casual. Más que un festejo, funciona como una síntesis y una manera de traducir en un lenguaje contemporáneo lo que significa ejercer el derecho en un estudio con cien años de historia.