De mercado local a referente regional: la transformación de Nestlé en Uruguay que hoy exporta café a cinco países

Con una operación industrial que hoy exporta a cinco mercados y capacidades únicas dentro de América Latina, Nestlé conmemora sus 50 años en Uruguay reafirmando su apuesta por el desarrollo productivo, la innovación y el talento local.

La compañía realizó una celebración en el Estadio Centenario junto a autoridades, aliados estratégicos y referentes del ecosistema productivo, en un aniversario que busca poner en valor el recorrido de la empresa dentro de la industria nacional y su proyección de largo plazo.

Instalada en Uruguay desde 1976, Nestlé atravesó un proceso de transformación que acompañó los cambios en los hábitos de consumo de los uruguayos y amplió su presencia en distintas categorías, desde cafés y chocolates hasta alimentos y productos para mascotas.

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Uno de los principales puntos de inflexión llegó en 2018 con la inauguración de su planta en el Parque Industrial Zona Este, en Canelones, donde actualmente funcionan la fábrica, el centro de distribución y las oficinas centrales de la empresa. La inversión, de USD 40 millones, permitió convertir a Uruguay en una plataforma industrial especializada dentro de la red regional de Nestlé.

“Dentro de una compañía global, la relevancia no depende solo de la escala, sino de la capacidad de transformarse, ejecutar con excelencia y generar valor más allá de las fronteras", señaló Gian Carlo Aubry, Market Head de Nestlé Región Plata (Argentina, Uruguay y Paraguay).

"La operación de Uruguay es un claro ejemplo del ADN de Nestlé: una empresa que, al mismo tiempo, desarrolla marcas profundamente conectadas con la identidad local y la vida cotidiana de las personas, con estándares internacionales y proyección al mundo”, agregó.

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Actualmente, la planta produce café tostado y molido, café soluble y polvos achocolatados, elaborando marcas históricas del mercado uruguayo como El Chaná, Bracafé, Águila, Vascolet y Copacabana, además de líneas internacionales como Nescafé Gold y Starbucks At Home.

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Aunque Uruguay no produce café, la operación local desarrolló capacidades industriales consideradas únicas dentro del grupo en América Latina. Según la compañía, la planta de Canelones es la única de Nestlé en la región que produce café tostado y molido, combinando tecnología, especialización técnica y desarrollo de talento local para abastecer tanto al mercado interno como a destinos internacionales.

“Cumplir 50 años en Uruguay es, sobre todo, celebrar el vínculo cotidiano con las personas. A lo largo de estas décadas, nuestras marcas han estado presentes en momentos simples pero significativos, que atraviesan generaciones y forman parte de la vida de muchas familias uruguayas”, afirmó Santiago Casas, Country Manager de Nestlé Uruguay.

En diálogo con El Observador, el ejecutivo destacó que el aniversario representa “un orgullo” porque refleja la historia de la empresa, pero también su presente y su visión de futuro. “Estos 50 años hemos desarrollado no solo una capacidad industrial y técnica, sino también a las personas y a nuestra gente”, señaló.

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Casas sostuvo además que la compañía trabaja con una mirada de largo plazo y que la competitividad construida en Uruguay apunta tanto al mercado local como a la exportación. “Cuando miramos para adelante, lo hacemos pensando en los próximos 50 o 100 años”, expresó.

Dentro de las novedades recientes, el ejecutivo destacó el lanzamiento del primer café frío listo para consumir de la compañía en Uruguay, una propuesta orientada a captar nuevas ocasiones de consumo y ampliar la categoría de café en el mercado local.

Además del crecimiento industrial, Nestlé viene impulsando iniciativas vinculadas a la empleabilidad juvenil, la formación técnica y el fortalecimiento del ecosistema productivo de la ruta 101, mediante alianzas con instituciones educativas, organismos públicos y organizaciones sociales.

“Después de estos 50 años, seguimos creyendo en la importancia de hacer mejor cada día para los uruguayos, para nuestros equipos y para el desarrollo del país”, concluyó Casas.