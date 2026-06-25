Deloitte incorpora cinco nuevos socios a su equipo de liderazgo: ¿quiénes son y cuál es su foco para lograr resultados de alta performance para sus clientes?

En un contexto de alto dinamismo propiciado por la aceleración tecnológica, la consultoría se posiciona como un valor fundamental a la hora de tomar decisiones clave.

En entrevista con El Observador, los cinco nuevos socios que se incorporan a Deloitte Uruguay se refieren a los desafíos que los interpelan en sus nuevos roles y dan cuenta de las principales transformaciones que están atravesando las organizaciones y cómo las acompañan en este camino.

Con más de 12 años de experiencia en Consultoría, Eduardo Muró se especializa en la transformación de recursos humanos mediante tecnología e implementaciones de Workday, la herramienta líder a nivel global de gestión de RR.HH. que tiene a Deloitte como su principal partner en Latinoamérica.

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Su nuevo rol en Deloitte Uruguay se alinea con los objetivos de crecimiento regional de la firma: "queremos continuar posicionándonos como la opción de preferencia de los clientes" , afirma.

En un contexto de acelerada transformación digital, Muró tiene como objetivo que el área de RR.HH se convierta en "un socio estratégico del negocio".

En este escenario, Muró detecta oportunidades clave en la unificación de datos y en el rediseño de procesos. Además, destaca la creciente demanda por incorporar inteligencia artificial para automatizar tareas y potenciar el talento. Sus prioridades iniciales combinan la calidad del servicio con "impulsar el crecimiento del negocio", manteniendo a sus consultores en constante actualización.

Diego de Vries lleva más de 12 años trabajando en Deloitte, con experiencia en México, Estados Unidos y Uruguay.

Durante su trayectoria se especializó en la transformación de empresas con foco en Fusiones y Adquisiciones (M&A), lo que le brinda una mirada integral y global de las cadenas de valor en diversas industrias.

Desde el área de Asesoría y Consultoría, su rol busca alinear las prioridades locales con los objetivos globales de la firma. “Tenemos una oportunidad privilegiada de acompañar a las empresas latinoamericanas en sus ambiciones de expansión y consolidación”, destaca De Vries, que pone hincapié en fortalecer la propuesta de valor en un entorno competitivo.

Entre sus objetivos, De Vries enfatiza en la relevancia de posicionar a Deloitte como el socio líder en todo el ciclo de M&A gracias a sus capacidades End-to-End que le permiten estar presentes en los distintos momentos clave del proceso, como puede ser el due diligence, la valuación o la integración. Para lograrlo, su foco está en capitalizar el fuerte pipeline de adquisiciones de capital en América Latina.

“Mis principales focos estarán en consolidar el equipo y las capacidades de M&A en la región, con foco en el Cono Sur y una fuerte articulación con Latinoamérica, Estados Unidos y Europa”, señala De Vries al tiempo que prioriza fortalecer su propuesta de valor mediante una mayor cercanía con clientes estratégicos, con relaciones de largo plazo y apalancando los aceleradores tecnológicos de Deloitte para maximizar el impacto de sus soluciones.

Federico Dadalt cuenta con más de 15 años de trayectoria en Deloitte Uruguay. La intersección entre tecnología y negocio fue su obsesión y desde su posición lidera iniciativas de transformación financiera en la región.

Su promoción a Socio implica la responsabilidad de "construir capacidades sostenibles, impulsar la innovación y contribuir al crecimiento de Deloitte" mediante la adopción de tecnologías cloud e inteligencia artificial en procesos de planificación y análisis financiero (FP&A)”.

Para Dadalt, modernizar la toma de decisiones es especialmente relevante para poder superar los procesos manuales y que la función financiera asuma un rol aún más estratégico en los negocios. “El desafío no es únicamente incorporar nuevas herramientas, sino ayudar a las organizaciones a traducir esas capacidades en mejores decisiones y resultados concretos”, subraya el referente de Asesoría y Consultoría.

En este contexto, ve una oportunidad clave en la evolución tecnológica para generar mejores resultados. Sus focos iniciales apuntan a profundizar alianzas tecnológicas, desarrollar el talento interno y consolidar las bases para "acelerar la siguiente etapa de crecimiento de la práctica, ampliando nuestra presencia regional".

Los nuevos Socios de Auditoría y Assurance de Deloitte Uruguay

Con apenas 20 años, Fernando Camacho cruzó por primera vez las puertas de Deloitte en 2011. Su trayectoria se desarrolló en el área de Auditoría, en 2019 ocupó la gerencia del área que desde 2023 complementa de su rol como docente en la Universidad Católica del Uruguay.

Su foco como Socio apunta a "continuar fortaleciendo la propuesta de valor de la firma, liderando con foco el desarrollo de talento y la calidad del servicio".

Ante desafíos como la complejidad regulatoria, la transformación digital y las demandas de transparencia, Camacho ve en la tecnología un aliado clave para "potenciar la calidad, ganar eficiencia y generar mayor valor".

En esta línea, tiene como prioridad la cercanía con el cliente y la innovación para lograr resultados extraordinarios: "sin lugar a dudas el foco debe estar en el desarrollo de nuestros profesionales, lo que permitirá fortalecer la marca", sostiene.

Pedro Caprani se incorpora como Socio de Auditoría y Assurance en Deloitte Uruguay con más de 15 años de trayectoria en la firma donde ingresó, también en 2011, como asistente. Su carrera ha estado fuertemente enfocada en el sector financiero y enriquecida por su participación en el equipo de revisión de calidad, lo que le permitió trabajar con oficinas de Europa, Asia y América Central, adquiriendo una visión global de las mejores prácticas.

En su rol como Socio, Caprani lidera equipos de auditoría en la región para asegurar el cumplimiento técnico y también el valor que aporta a la firma. Esto se integra directamente con en la estructura regional Deloitte S-LATAM, y lo lleva a comandar equipos en Uruguay, Argentina, Paraguay, Perú, Colombia, Ecuador y México.

Desde el mercado local, Caprani identifica “una gran oportunidad en que nuestros profesionales puedan seguir apoyando equipos internacionales, posicionando a la oficina de Uruguay como referente en términos de talento".

Sus prioridades iniciales, afirma, se centrarán en coordinar los equipos distribuidos por la región, mantener la calidad y "consolidar equipos sólidos, alineados y enfocados en generar valor".