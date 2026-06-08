DIRECTV transmitirá los 104 partidos del Mundial, sumará figuras internacionales y sorprendió con un anuncio sobre 2030

DIRECTV y su plataforma de streaming DGO presentaron en el Estadio Centenario la propuesta con la que buscarán ofrecer la cobertura más completa de la Copa Mundial de la FIFA 2026, a través de DSPORTS, la señal que transmitirá los 104 partidos del torneo para Uruguay y el resto de América Latina.

Durante el lanzamiento, la country manager de DIRECTV Uruguay, Silvana Lettieri , destacó la trayectoria de la compañía en las grandes citas del fútbol y aseguró que esta edición marcará un nuevo hito para la empresa.

“Este es el sexto Mundial consecutivo. Por eso decimos que DSPORTS es la casa de los mundiales” , afirmó. La ejecutiva resaltó además que la cobertura llegará a millones de hogares de la región a través de DIRECTV y de distintos operadores de televisión, consolidando una presencia construida durante más de dos décadas.

DSC03267 Silvana Lettieri, country manager de DIRECTV Uruguay.

Cobertura total y equipo periodístico

La propuesta incluirá la transmisión en vivo de todos los encuentros mediante el ecosistema conformado por DSPORTS, DSPORTS 2 y DSPORTS+, además de una programación especial las 24 horas dedicada exclusivamente a la competencia.

Según se anunció durante el evento, los partidos de la selección uruguaya contarán con los relatos de Rodrigo Romano, comentarios de Federico Buysan y la cobertura desde el campo de juego de Soledad Sejas. El equipo periodístico también estará integrado por Nadia Fumeiro, Diego Miranda, Mauro Mas, Mario Martínez, Pablo Giralt y Juan Pablo Varsky, entre otros profesionales.

DSC03253 Rodrigo Romano.

Más allá de la transmisión de los encuentros, la cobertura incluirá más de mil horas de contenidos originales, programas de análisis, noticieros especializados sobre las 48 selecciones participantes y las 16 sedes del torneo, además de herramientas tecnológicas como el mosaico multicámara y opciones de audio con relatos locales.

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Tecnología y entretenimiento para la experiencia Mundial

Para Lettieri, uno de los principales desafíos está en garantizar una experiencia sin interrupciones para los usuarios. “Las transmisiones en vivo son muy exigentes. Nuestro objetivo es que el cliente disfrute sin ningún contratiempo y sienta que está viviendo el Mundial desde su casa”, señaló.

La programación también incorporará propuestas de entretenimiento a través de DGO Stream, con la participación de figuras como Andy Kusnetzoff, Carolina “Pampita” Ardohain, Joaquín “El Pollo” Álvarez, Zaira Nara, Lola Latorre y Rafa Cotelo, quienes acompañarán desde Estados Unidos la cobertura del torneo.

DSC03295 Rafael Cotelo.

La mirada puesta en 2030

Además de poner el foco en la próxima Copa del Mundo, la compañía aprovechó la presentación para mirar hacia adelante. Lettieri confirmó que DIRECTV ya posee los derechos de transmisión del Mundial 2030, que tendrá a Uruguay, Argentina y Paraguay como anfitriones de los partidos inaugurales conmemorativos por el centenario del torneo.

“Será nuestro séptimo Mundial y tiene un significado muy especial porque se jugará en esta región”, expresó la CEO, en referencia a una edición que volverá a colocar al Estadio Centenario en el centro de la historia del fútbol mundial.

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Con esta apuesta, DIRECTV busca reafirmar su liderazgo en las transmisiones deportivas y consolidar una estrategia multiplataforma que combina televisión satelital, streaming, producción periodística y herramientas tecnológicas para acercar a los espectadores la experiencia más completa de la Copa Mundial de la FIFA 2026.