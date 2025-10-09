El error más común al elegir un seguro de auto y cómo evitarlo

Al elegir un seguro de auto , muchos conductores se enfocan únicamente en el precio o en la obligatoriedad de tenerlo, sin detenerse a entender qué cubre realmente. Esa decisión, que parece menor, puede marcar la diferencia entre sentirse protegido o frustrado al momento de un siniestro.

Desde hace algunos años, el mercado de seguros de automóviles en Uruguay viene registrando un crecimiento sostenido , reflejado en un incremento continuo de las primas que en 2024 duplicaron la inflación anual en términos nominales. A este dinamismo se suma un cambio en el perfil del consumidor, que hoy es más exigente, está mejor informado y espera soluciones adaptadas a sus necesidades específicas.

“La demanda se orienta hacia coberturas claras, personalizadas y con procesos de atención ágiles y eficaces, especialmente en lo relativo a siniestros de alta frecuencia”, explicó Andrés Canziani , director técnico de MAPFRE.

En este contexto, MAPFRE Uruguay lanza su nueva campaña de seguros de auto, bajo el lema: “Seguro te enojás menos, con el seguro de auto que te da más” . La propuesta apunta a educar sobre las diferentes coberturas que existen en el mercado y a conectar con el día a día de los asegurados. Para ello, utiliza el humor y escenas cotidianas que suelen generar frustración —como la rotura de cristales, un robo en el baúl o un daño por granizo— y las transforma en situaciones más llevaderas gracias al respaldo de un seguro que está pensado para acompañar.

“El cliente actual valora la practicidad, el respaldo de una marca confiable y los beneficios tangibles. Busca productos comprensibles, con condiciones claras, que brinden cobertura real en los momentos clave y que se adapten a su estilo de vida. Ya no se trata solo de tener un seguro, sino de entender exactamente qué se contrata y sentir el acompañamiento de la aseguradora en caso de siniestro”, agregó Canziani.

En ese marco, los productos Todo Riesgo y SMART son los más valorados y demandados.

Todo Riesgo ofrece una cobertura integral que incluye daños propios, responsabilidad civil y asistencia sin límite de kilómetros e ilimitados durante la vigencia, además de beneficios diferenciales como reposición de 0 km en los primeros 2 años, cristales ilimitados con techo solar incluido, cobertura de granizo sin deducible y topes ampliados para robo en baúl y cerraduras.

SMART, por su parte, está diseñado para quienes priorizan la flexibilidad y la personalización, ya que permite armar un seguro a medida según las necesidades reales de cada cliente.

“Son productos que surgieron a partir de una escucha atenta. Muchas veces los seguros parecen pensados solo para situaciones graves y poco frecuentes, pero en el día a día los siniestros más comunes son los que más frustración generan. Y ahí es donde queremos estar: con una respuesta clara y sin complicaciones”, comentó Canziani.

Pero la labor de MAPFRE no se limita únicamente a ofrecer productos adecuados. La compañía busca estar presente en todo el ciclo de vida del seguro. Uno de los principales diferenciales es su red propia de talleres, que brinda atención prioritaria, procesos más ágiles y calidad garantizada en las reparaciones. Esto se complementa con su ecosistema de autogestión digital, que permite solicitar asistencia desde el celular, consultar coberturas o coordinar servicios de manera práctica y rápida. Todo, acompañado por una red de asesores especializados que garantizan cercanía y claridad en cada instancia.

“Sabemos que muchas veces las personas contratan un seguro sin comprender del todo qué cubre o qué significa cada cláusula. Por eso, trabajamos para bajar la información de forma simple, visual y cercana", dijo el director técnico. "La clave está en que el cliente se sienta informado, acompañado y respaldado. Por eso generamos campañas con lenguaje claro, piezas en redes sociales, contenidos explicativos en la web y materiales diseñados específicamente para responder dudas comunes", agregó.

Además, nuestros corredores cumplen un rol fundamental como voceros de la marca. Invertimos tiempo y recursos en capacitarlos, en estar presentes con ellos y en brindarles herramientas concretas

Con esta visión, MAPFRE refuerza su liderazgo en el ramo Automóviles, no solo por su volumen de negocio o reconocimiento de marca, sino también por una propuesta que combina solidez técnica, cercanía y un respaldo integral que marca la diferencia cuando más se necesita.