El gesto que ya suma 130.000 túnicas y acompaña a la educación pública desde hace 26 años

Desde hace más de dos décadas, Nevex acompaña uno de los rituales más significativos para miles de familias uruguayas, el comienzo de clases. A través de la entrega de túnicas escolares en todo el país, la marca ha consolidado una de las acciones de mayor continuidad en apoyo a la educación pública y alcanzó este año un total de 130.000 prendas donadas.

En 2026, la iniciativa sumó 5.000 nuevas túnicas , reforzando un compromiso sostenido en el tiempo que ha acompañado a generaciones de niños y niñas. La túnica blanca, símbolo de igualdad y pertenencia, representa la posibilidad de iniciar el año escolar en las mismas condiciones. Más que un uniforme, encarna el derecho a la educación y a una infancia con igualdad de oportunidades.

“Nevex es una marca icónica que está presente desde hace décadas en los hogares uruguayos y que es muy querida por los consumidores. Este tipo de iniciativas reflejan ese vínculo: llevamos 26 años consecutivos entregando túnicas en el primer día de clases y ya alcanzamos las 130.000. Detrás de cada una hay un niño o una niña y una familia a la que buscamos acompañar ”, señaló Fernando Barreto , gerente general de Unilever Uruguay.

Barreto destacó además que la iniciativa refleja la convicción de la compañía respecto a su propósito: “Estamos convencidos de que detrás de cada túnica hay una oportunidad. Es una manera de derribar barreras para que los niños accedan a la educación pública, que es el pilar más importante de igualdad que tenemos en nuestro país”.

El compromiso de la marca no se limita a la entrega de prendas. En articulación con el Consejo de Educación Inicial y Primaria, Nevex desarrolla actividades que apuntan a liberar el potencial de niños y niñas, fortaleciendo su vínculo con la comunidad educativa.

Desde hace 21 años, además, respalda el Programa Escuelas de Verano de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), una propuesta que promueve el aprendizaje a través de experiencias prácticas. En esta edición, y de la mano de Divercine, más de 1.400 niños de 14 escuelas de distintos barrios de Montevideo participaron en talleres audiovisuales donde crearon sus propias historias, aprendiendo sobre filmación, sonido y vestuario bajo la premisa de aprender jugando.

Según explicó Barreto, distintos estudios muestran que los consumidores reconocen y valoran el vínculo histórico de la marca con la escuela pública y con el símbolo de la túnica blanca. “Nos piden que sigamos adelante. Hay un impacto positivo en la educación pública, pero también un valor que nuestros consumidores reconocen”, afirmó.

Así, en cada inicio de clases, Nevex renueva un legado que trasciende la prenda en sí misma. Cada túnica entregada simboliza una oportunidad, un comienzo y una apuesta al futuro de las nuevas generaciones.