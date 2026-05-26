Fármaco uruguayo se integra al holding global Humanova Lab Corporation

La industria farmacéutica latinoamericana atraviesa uno de sus movimientos corporativos más importantes de los últimos años , y el pasado jueves 7 de mayo clientes y proveedores de Fármaco Uruguayo, así como autoridades y referentes de la salud se reunieron para celebrarlo.

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Tras un proceso de integración estratégica que llevó varios años de desarrollo, el grupo empresarial anunció oficialmente el nacimiento de Humanova Lab Corporation , un nuevo holding farmacéutico que consolidará nueve operaciones internacionales bajo una única marca, identidad corporativa y visión compartida.

La nueva estructura empresarial, que tendrá su casa matriz en Estados Unidos, integrará operaciones en Perú, Uruguay, Brasil, Chile, Paraguay, Colombia, Ecuador, Bolivia y Portugal, con alcance comercial en más de 50 mercados internacionales.

Según informó la corporación, la integración responde a una estrategia de largo plazo orientada a fortalecer la capacidad operativa regional, potenciar sinergias productivas conservando los estándares de excelencia, calidad y ética.

Una integración regional bajo una sola identidad

Hasta ahora, las compañías del grupo operaban bajo distintas marcas en cada país, entre ellas se encuentra Fármaco Uruguayo.

La expansión geográfica, la pluralidad de marcas, los distintos propósitos, visiones, misiones y valores impulsaron el cambio y la necesidad de construir una nueva identidad.

Screen Shot 2026-05-11 at 15.19.36 Joaquín Roldán, Darío Sanromán, Juan Pablo Do Mato, Joaquín Capdehourat.

Con esta transformación, las nueve operaciones del grupo pasarán a alinearse bajo la marca Humanova, aunque durante un período de transición continuarán utilizando sus nombres locales acompañados por la nueva identidad visual corporativa.

Screen Shot 2026-05-11 at 15.20.13 Graciana Turcatti, Verónica Perera, Karina López, Montse Perera.

Screen Shot 2026-05-21 at 09.50.13 Pía Sotelo, Gonzalo Miranda, Joaquín Roldán, Roberto Zinola, Ana Abella.

Leonardo Torres, gerente general de Humanova Uruguay, explicó que el proceso busca “fortalecer la capacidad operativa, la consistencia institucional y la proyección global del grupo, manteniendo altos estándares de excelencia, calidad y ética”.

Además, remarcó que esta integración no implicará modificaciones en la continuidad operativa de las empresas ni en sus relaciones comerciales. “Las operaciones, equipos y relaciones institucionales se mantienen, asegurando continuidad operativa y cumplimiento de los compromisos existentes”, sostuvo.

Screen Shot 2026-05-21 at 09.55.46 Leonardo Torres, gerente general Humanova Uruguay.

El caso uruguayo: Fármaco Uruguayo se incorpora a Humanova

Uno de los movimientos más relevantes de esta nueva etapa es la integración de Fármaco Uruguayo al holding global. La empresa cuenta con más de 40 años de trayectoria en Uruguay y mantiene una posición consolidada dentro del sector farmacéutico nacional.

Screen Shot 2026-05-11 at 15.17.19 Emiliano Seija, Leticia Miguez, Isabel Slepak, Marcelo Quevedo, Anabela Rezano, Faustina Furtado.

Actualmente, la compañía es líder en soluciones parenterales de pequeño y gran volumen y se ha convertido en un referente regional en medicamentos oncológicos, exportando productos a distintos mercados latinoamericanos

Screen Shot 2026-05-21 at 09.59.53 Marcelo Quevedo, Noelia Silveyra, Florencia Delgado, Noelia Monzón.

La operación cuenta con 240 colaboradores que trabajan de forma directa, dispone de dos plantas industriales que suman 5.474 metros cuadrados, nueve líneas productivas y una capacidad superior a los 24 millones de unidades de venta anuales, trabajando bajo estándares internacionales de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM).

Screen Shot 2026-05-21 at 10.02.24 Equipo comercial & marketing, jefes y gerentes de Humanova Uruguay.

Desde la empresa sostienen que la integración permitirá no solo fortalecer su negocio intrahospitalario, sino acceder a nuevas áreas terapéuticas con mirada en el negocio retail mediante nuevas sinergias internacionales dentro del portafolio regional.

Screen Shot 2026-05-21 at 10.03.25 Juan Pablo Do Mato, Inge Linkert, Ana Rodriguez, Ana Abella, Leonardo Torres, Joaquín Roldán.

“Humanova no es solo una marca, es el propósito que nos inspira y nos mueve hacia adelante: transformar la salud del mundo para el futuro que soñamos” expresó Ana Abella, gerenta de Marketing de Humanova Uruguay.

Screen Shot 2026-05-21 at 10.04.25 Ana Abella, gerenta de marketing de Humanova Uruguay.

Una nueva marca con foco humano

La creación de Humanova también representa una redefinición del propósito y los valores del grupo empresarial.

La nueva marca busca construir una cultura global que cargue de sentido el negocio con una visión más humana motivada por sus nuevos valores corporativos: compromiso, integridad, colaboración y agilidad.

Según explicó Ana Abella, la nueva identidad busca colocar “al ser humano en el centro, brindando soluciones de salud que generen un impacto real y sostenible en la vida de las personas”.

Screen Shot 2026-05-21 at 10.05.54 Leonardo Torres, Gabriel Silva, Olaf Rothele, Ariel Rusiñol, Marina Rodriguez.

Por su parte, Juan Pablo Do Mato, gerente comercial de Humanova Uruguay aseguró que el proceso de integración también incluirá cambios graduales en la comunicación corporativa y los canales institucionales. Entre ellos, la adopción del dominio “@humanovalab.com” para los correos electrónicos corporativos y la consolidación de su nueva plataforma digital.

La nueva web institucional puede consultarse a través del siguiente link.

Screen Shot 2026-05-21 at 10.34.53 Juan Pablo Do Mato, gerente comercial Humanova Uruguay.

Con esta consolidación, Humanova Lab Corporation busca posicionarse como una de las mayores corporaciones farmacéuticas latinoamericanas con proyección global, en un contexto donde la industria apuesta cada vez más por estructuras regionales integradas, innovación tecnológica y expansión internacional.