GAC amplía su ofensiva en Uruguay con dos SUV híbridos, uno de ellos capaz de acelerar de 0 a 100 en 5,4 segundos

GAC fortaleció su presencia en el mercado uruguayo con la incorporación de dos nuevos SUV híbridos que plantean caminos diferentes dentro de la electrificación. El GS4 MAX HEV apuesta por una tecnología que no requiere conexión a la red eléctrica, mientras que el S7 ULTRA AWD PHEV combina propulsión eléctrica, motor de combustión y tracción integral, con una aceleración de 0 a 100 km/h en 5,4 segundos .

Los dos modelos fueron presentados en el Hotel Boutique Le Bibló, en un encuentro que reunió a medios de comunicación, prensa especializada y representantes de la red de concesionarios de GAC en Uruguay.

La llegada de ambos vehículos se produce en un momento en que la marca busca ampliar las alternativas disponibles para distintos perfiles de conductores. Desde su llegada al mercado uruguayo en 2024, GAC fue incorporando modelos con diferentes niveles de electrificación, desde vehículos a combustión hasta opciones completamente eléctricas.

Para Justino Lestido, director de Lestido, la incorporación de nuevos modelos resulta clave para continuar desarrollando la marca en el país. “Es muy importante seguir sumando modelos al portafolio de GAC”, señaló durante la presentación.

La estrategia también contempla a quienes todavía no encuentran en un vehículo 100% eléctrico una alternativa adecuada para su uso cotidiano. En ese escenario, las tecnologías híbridas permiten mantener el motor de combustión como parte del sistema de propulsión, aunque con diferentes niveles de asistencia eléctrica.

“No hay una única solución para todos los tipos de clientes”, explicó Benjamin Butler, Brand Manager de GAC.

Un híbrido que no necesita enchufe

El GS4 MAX HEV representa la alternativa más sencilla de las dos en términos de electrificación. Su sistema híbrido combina un motor naftero con uno eléctrico y no requiere conexión a un cargador externo.

La lógica de uso busca ser similar a la de un vehículo convencional. El conductor carga combustible y utiliza el vehículo normalmente, mientras el sistema administra la participación del motor eléctrico para mejorar la eficiencia.

De acuerdo con los datos proporcionados por la marca, el GS4 MAX HEV alcanza un consumo de hasta 27,8 km/l en ciudad y 19,6 km/l en ciclo mixto. La autonomía supera los 1.250 kilómetros con un tanque, bajo el ciclo indicado por GAC.

La configuración también apunta al uso familiar. El SUV cuenta con 638 litros de capacidad de baúl y suma elementos de confort como techo panorámico con cortina eléctrica, climatizador automático, butacas calefaccionadas, acceso y encendido sin llave y portón trasero eléctrico.

En el apartado tecnológico incorpora una pantalla multimedia de 10,1 pulgadas, compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto y cargador inalámbrico de 50 W.

El paquete de seguridad incluye ocho airbags, estructura de acero de alta resistencia, cámara de visión 360° y distintas asistencias a la conducción, entre ellas control crucero adaptativo, frenado autónomo de emergencia y sistemas de mantenimiento y alerta de cambio de carril.

La marca posiciona al GS4 MAX HEV como una alternativa para quienes buscan reducir el consumo sin incorporar a su rutina la necesidad de cargar el vehículo.

Un SUV híbrido enchufable que prioriza las prestaciones

El S7 ULTRA AWD PHEV se ubica en otro extremo de la gama. Se trata de un híbrido enchufable que combina un motor 1.5T con dos motores eléctricos, uno delantero y otro trasero, además de una batería de 36,3 kWh y tracción integral AWD.

Su cifra más llamativa está en las prestaciones. El SUV puede acelerar de 0 a 100 km/h en 5,4 segundos, mientras que su autonomía eléctrica llega hasta los 150 kilómetros bajo ciclo NEDC. La autonomía combinada alcanza los 1.000 kilómetros bajo el mismo ciclo.

El modelo también admite carga rápida DC, lo que permite recuperar energía de la batería en períodos más cortos que mediante una carga convencional.

Con 4,90 metros de largo, 1,95 metros de ancho y 2,88 metros de distancia entre ejes, el S7 se ubica en una categoría de mayor porte. El espacio interior se acompaña con un nivel de equipamiento que incluye tapizados en cuero Nappa, techo de Alcántara, asientos delanteros y traseros calefaccionados, ventilación y función de masaje en ambas filas.

A eso se suman techo solar panorámico, iluminación ambiental RGB, volante calefaccionado y climatización automática de doble zona.

La tecnología ocupa también un lugar central. El S7 incorpora una pantalla central de 15,6 pulgadas, un cuadro de instrumentos LCD de 8,88 pulgadas y un Head-Up Display de 27 pulgadas. El sistema de sonido cuenta con 22 altavoces y una potencia máxima de 1.640 W.

En seguridad, el modelo dispone de 10 airbags, sistema ADAS L2++, asistente de estacionamiento automático y una calificación de cinco estrellas, de acuerdo con la información proporcionada por la marca.

El baúl ofrece 720 litros de capacidad, cifra que puede aumentar hasta los 2.050 litros con la segunda fila de asientos plegada.

Dos caminos dentro de la electrificación

Más que dos versiones de una misma fórmula, los nuevos modelos muestran dos maneras diferentes de acercarse a la tecnología híbrida.

El GS4 MAX HEV busca reducir el consumo sin exigir cambios en la forma de utilizar el vehículo. El S7 ULTRA AWD PHEV, en cambio, permite realizar trayectos cotidianos utilizando exclusivamente energía eléctrica y suma un sistema de propulsión orientado a obtener mayores prestaciones para viajes y desplazamientos de larga distancia.

La diferencia también se refleja en sus precios. El GS4 MAX HEV llega a Uruguay a US$ 31.990, mientras que el S7 ULTRA AWD PHEV se comercializa a US$ 55.990.

En materia de garantías, el GS4 ofrece cinco años o 150.000 kilómetros para el vehículo y garantía de por vida para el motor a combustión. En el S7, la cobertura es de cinco años o 150.000 kilómetros para el vehículo y de ocho años o 160.000 kilómetros para los componentes eléctricos, además de garantía de por vida para el motor a combustión.

Con ambos lanzamientos, GAC amplía su abanico de alternativas electrificadas en Uruguay y suma dos vehículos que, aunque comparten la tecnología híbrida como punto de partida, plantean experiencias de uso diferentes.