Kopel Sánchez inaugura nuevo sell center en Carrasco con lanzamientos, descuentos y beneficios

Con más de 2.500 apartamentos en desarrollo en toda la ciudad, Kopel Sánchez reafirma su liderazgo con la apertura de su primer Sell Center en Av. Al Parque y Rambla Costanera, Carrasco. La inauguración será el sábado 18 de octubre , con prelanzamientos exclusivos, descuentos en apartamentos a estrenar y beneficios especiales para compradores e inversores.

“La expansión de nuestra red comercial refleja el compromiso de estar cada vez más cerca de los clientes, con propuestas claras y proyectos de calidad en distintos barrios de Montevideo”, destacó el Arq. Fabián Kopel.

“Nuestro crecimiento es sostenido porque invertimos en visión de largo plazo: diseñamos, construimos y entregamos edificios que se convierten en referencias en cada zona donde trabajamos”, agregó el Arq. Sebastián Sánchez.

El nuevo espacio centraliza la experiencia comercial de la marca: visualización inmersiva de proyectos con realidad virtual, showroom digital de terminaciones y asesoramiento personalizado. En un amplio local que próximamente incorporará ambientes a escala real de distintos desarrollos, los visitantes podrán recorrer materiales, calidades y configuraciones como si estuvieran en una unidad terminada.

Además, funcionará como lugar de atención para brokers socios estratégicos de Kopel Sánchez, integrando a la red comercial y potenciando el alcance en la zona este de la ciudad.

Consolidación y visión de futuro

La apertura en Av. Al Parque representa un paso más en la estrategia de acercar la marca a los barrios de Montevideo, ofreciendo un punto de contacto directo para clientes e inversores. Durante la jornada inaugural, los asistentes accederán a descuentos exclusivos y a beneficios para quienes buscan mudanza inmediata o inversión.

Una red de edificios listos para vivir y nuevos lanzamientos:

Costanera Village

Apartamentos listos frente al verde de Barra de Carrasco, con estilo de vida de barrio privado y amenities deportivos, familiares y sociales entre el bosque y el mar.

Ventura Tower Carrasco

Un ícono contemporáneo sobre Av. de las Américas, con vistas abiertas y amenities premium.

Costanera Housing

Una propuesta estratégica que amplía la oferta en Barra de Carrasco.

Cristalinas

Una torre que completa la proa de Carrasco Nuevo, frente al Puente de las Américas.

La inauguración del Centro de Experiencia de Ventas será el sábado 18 de octubre, en Av. Al Parque y Rambla Costanera y los interesados podrán agendar su visita en ks.com.uy o por WhatsApp al 091 220 112.