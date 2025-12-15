La apuesta de Grupo Caral que sacudió al mercado inmobiliario: tres desarrollos en marcha, un nuevo lanzamiento y más proyectos en camino

Grupo Caral realizó la semana pasada un evento en el Parador del Hotel Serena Punta del Este para presentar los avances de sus obras en Uruguay y anunciar los futuros desarrollos que incorporará a su portafolio local.

La instancia reunió a aliados estratégicos, referentes del sector y actores clave del mercado inmobiliario, y marcó un paso más en la consolidación del grupo dentro del real estate uruguayo.

Fundado en Perú en 2010, el grupo acumula 15 años de trayectoria y más de 4.000 viviendas desarrolladas bajo un modelo que combina calidad arquitectónica, innovación y bienestar urbano. En 2022 la compañía inició su expansión internacional hacia Ecuador y Uruguay, donde identificó mercados con alto potencial y un entorno propicio para inversiones de largo plazo.

El primer proyecto del grupo en Uruguay — co-desarrollado junto a GROU® Desarrollos — avanza hacia su etapa final en Parque Batlle. GROU Hábitat ya comercializó el 70% de sus unidades y transita los últimos hitos estructurales y de terminaciones.

El complejo, que contará con más de 500 m² de amenities, incluye gimnasio indoor y outdoor, circuito aeróbico, cowork, SUM con parrilleros, jardín zen, bike-parking y espacios para niños. Además, está amparado por la Ley de Vivienda Promovida, lo que ofrece beneficios fiscales para sus compradores.

La reciente apertura de un showroom permite recorrer una unidad modelo y apreciar la calidad constructiva del desarrollo.

Habitat Obra

INTIPA: un proyecto icónico en Playa Mansa

Sobre un terreno privilegiado frente a la Playa Mansa, la obra de INTIPA avanza a buen ritmo y ya alcanzó el 60% de ejecución, con un nivel de ventas similar. El proyecto, que marcó el desembarco del grupo en Punta del Este, contará con 48 apartamentos de 1 y 2 dormitorios y 52 cocheras.

La propuesta destaca por priorizar la luz, las visuales amplias, las terrazas generosas y la integración del espacio interior con el entorno natural. La entrega está prevista para 2026.

“INTIPA ya tiene el casco terminado, y mayo del año que viene cerramos toda la obra. Es un proyecto muy lindo y muy bien recibido”, afirmó Pablo Seminario, CEO de Grupo Caral.

Screen Shot 2025-12-12 at 09.23.16

Lanzamiento de GROU Aruma: naturaleza, calma y diseño

Durante el evento también se realizó la presentación oficial de GROU Aruma, el tercer proyecto del grupo en Uruguay y el segundo en alianza con GROU® Desarrollos.

Screen Shot 2025-12-12 at 09.26.29

Ubicado a orillas de la Laguna Grande, en Lagos de Carrasco, el edificio boutique de cinco niveles ofrecerá 37 apartamentos de 1 a 4 dormitorios con vistas abiertas al agua y al verde del Parque Roosevelt. Sus amenities están pensados para reforzar la experiencia de naturaleza y calma, con propuestas como kayak, senderos, entrenamientos al aire libre y espacios sociales integrados al paisaje.

Aruma

“Encontramos una demanda muy interesante en esta zona. Es un entorno muy especial: lago, bosque, sol, vistas abiertas. Es exactamente lo que buscamos para desarrollar”, señaló Seminario.

Aruma2

Nuevos proyectos hacia 2026

Además de los desarrollos en curso, Grupo Caral anunció que trabaja en la planificación de dos nuevos proyectos en la Costa Esteña para el año entrante, lo que reafirma su intención de expandir su presencia en Uruguay en los próximos años.

Consultado sobre la decisión de apostar por el mercado local, el CEO del grupo fue claro:

Uruguay nos recibió con los brazos abiertos: excelentes profesionales y un talento muy sólido. Ya estamos en Montevideo y Punta del Este, y nos sentimos muy cómodos aportando valor y haciendo ciudad

IMG00 (18) Pablo Seminario, CEO de Grupo Caral.

Seminario destacó además que la confianza del grupo se vio fortalecida por la presencia de socios locales y por un entorno estable, atractivo para la inversión.

Confianza a largo plazo

Con tres desarrollos en ejecución, un lanzamiento reciente y nuevos proyectos en camino, Grupo Caral consolida su posicionamiento en Uruguay. La compañía ratifica que seguirá sumando propuestas orientadas a mejorar la calidad de vida, potenciar el paisaje y acompañar el desarrollo urbano de Montevideo y la Costa Esteña.