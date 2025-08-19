La apuesta más fuerte del año en el segmento SUV ya está en el país, un modelo que combina seguridad y confort

Jetour Uruguay vivió un hito clave en su joven historia: la apertura de su nuevo showroom en Av. Arquitecto Eugenio Baroffio 2134 (esquina Av. Italia, zona Portones) y el lanzamiento oficial del Jetour T1 , un SUV que combina diseño robusto, confort y tecnología de vanguardia.

“Es un día muy feliz para todo el equipo que viene trabajando en este proyecto desde hace cinco años. La marca atraviesa un momento de consolidación y este nuevo espacio refleja ese crecimiento ”, expresó Martín Cervini , gerente comercial de Jetour Uruguay, durante la inauguración.

El local cuenta con 480 m² de exhibición y un terreno de casi 1.000 m², lo que permite desplegar la gama completa de modelos de la marca. La apertura acompaña la fuerte expansión que la marca viene experimentando en el país desde 2020, año en que inició operaciones.

“Comenzamos en plena pandemia, fue un shock anímico importante, pero con un portafolio sólido , una red comercial amplia y una comunicación muy fuerte logramos crecer año a año. Siempre nos animamos a ir por más y hoy los resultados están a la vista”, remarcó Cervini.

El nuevo Jetour T1: diseño y espíritu off-road urbano

El gran protagonista de la jornada fue el Jetour T1, un SUV con estilo box aventurero que recientemente obtuvo el prestigioso Red Dot Design Award. Concebido como un off-road urbano, se posiciona como un modelo versátil para la vida cotidiana y las escapadas de aventura.

En Uruguay llega con motor 1.5 turbo, 181 CV, 290 Nm de torque y caja automática de 7 velocidades (7DCT). Ofrece un despeje de 190 mm y capacidad de vadeo de 600 mm, lo que asegura desempeño en distintos terrenos sin resignar confort.

El interior se destaca por su amplitud, un sistema NVH que reduce ruidos y vibraciones, climatizador automático bi-zona con filtro CN9 y un baúl de 574 litros expandible a 1.494 l.

En cuanto a tecnología, incorpora pantalla multimedia de 12.8’’ con Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos, cámaras 3D de 360° y 540°, y encendido remoto. En materia de seguridad viene equipado con 6 airbags, controles de tracción y estabilidad, monitoreo de presión de neumáticos, frenos a disco en las cuatro ruedas y asistencia en pendientes.

“El T1 representa un nuevo capítulo para la marca. Es un off-road urbano con espíritu joven y explorador, pensado para quienes disfrutan del movimiento y el estilo sin sacrificar desempeño”, afirmó Mr. Ke Chuandeng, presidente de Jetour Internacional, durante el lanzamiento regional en Panamá.

El modelo ya se comercializa en Uruguay a un precio de USD 37.990, con garantía de 7 años o 200.000 km.

Respecto a las expectativas para el T1, Cervini se mostró confiado:

Sabemos que es un mercado muy competitivo, pero creemos que, al igual que el resto de los modelos, encontrará su lugar. Con diseño, tecnología y seguridad, estamos convencidos de que muchos clientes lo van a elegir

Proyecciones y próximos lanzamientos

Jetour Uruguay cerró el primer semestre de 2025 con 480 unidades vendidas, consolidándose como una de las marcas emergentes de mayor crecimiento en el mercado local.

A corto plazo, la marca anticipa más novedades: en dos meses presentará la X50, una SUV de cinco plazas, y hacia fin de año llegará el G700, un todoterreno de 750 CV y 1.100 Nm de torque que promete ser el gran lanzamiento del segmento.