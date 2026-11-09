La desarrolladora que creció en Montevideo y ahora apunta a Punta del Este con un ambicioso proyecto de 180 unidades

BeOne Desarrollos comenzó en 2014 con un proyecto de 23 apartamentos en Echevarriarza. Más de una década después, la desarrolladora uruguaya cuenta con 691 unidades entre entregadas y en construcción , y prepara su llegada a Punta del Este con un proyecto de dos torres en La Pastora que sumará unas 180 unidades. Su estrategia se basa en la selección de terrenos, el diseño de propuestas con identidad propia y el acompañamiento personalizado de sus clientes.

La empresa nació con una idea concreta, desarrollar proyectos inmobiliarios de calidad entendiendo que detrás de cada inversión hay personas que depositan su confianza en la compañía. Desde entonces, el crecimiento se ha apoyado en una premisa que atraviesa sus distintos emprendimientos, pensar cada edificio en función de quiénes van a vivir allí y qué necesidades busca resolver.

“La selección de terrenos es una decisión central para BeOne. Buscamos ubicaciones que combinen conectividad, servicios y potencial de desarrollo, pero también pensamos en quiénes van a vivir allí y qué necesitan, buscamos que tenga sentido para sus futuros residentes”, explicó Lucía Santana, gerenta de ventas de BeOne.

Ese enfoque se refleja en una cartera de proyectos que abarca distintas zonas y segmentos: desde Pocitos, el entorno del WTC y Buceo hasta desarrollos de vivienda promovida y propuestas pensadas para públicos con necesidades específicas.

De los primeros edificios a una cartera con distintos conceptos

El primer proyecto de BeOne fue Echevarriarza, un edificio de 23 apartamentos entregado en 2017. En aquel momento, cuando los amenities todavía tenían un desarrollo más limitado en el mercado montevideano, la apuesta estuvo en otro atributo, que todas las unidades contaran con espacio exterior propio.

Echevarriarza

“Todos los apartamentos tenían balcón, algo que en ese momento no era tan habitual. Se vendieron enseguida, porque la ubicación también era clave”, recordó el director Nicolás Gammella.

A partir de esa experiencia, la empresa comenzó a incorporar nuevas prestaciones y a explorar distintas formas de aprovechar los espacios comunes. El objetivo era ofrecer algo más que una unidad individual y sumar áreas que ampliaran las posibilidades de uso de quienes viven en el edificio.

Un antecedente de esta búsqueda fueron los proyectos BeOne Veintiséis y Lamas, concebidos como dos edificios con fachadas hacia calles diferentes y un parque interior que los conecta. Este espacio central, acompañado de amenities, permitió incorporar áreas verdes, lugares de encuentro y espacios de recreación que ampliaban las posibilidades de uso más allá de cada apartamento. La propuesta buscaba generar una experiencia de vida diferente, incorporando espacios comunes que, en ese momento, no eran habituales en la oferta de la zona.

Fit26, ubicado en pleno Pocitos Nuevo y próximo al WTC, refleja esa apuesta. Allí, BeOne destinó más de 1.000 m² a amenities vinculados con el deporte, la salud y el bienestar. En una zona donde el valor del suelo es elevado, asignar esa superficie a espacios comunes implica una decisión importante: son metros que podrían destinarse a apartamentos.

“El edificio se proyectó post pandemia, en un contexto que puso en primer plano la necesidad de contar con áreas al aire libre y de cuidar la salud y el bienestar de sus residentes. Sentíamos que era importante incorporar esos espacios dentro del propio proyecto”, explicó el director.

La propuesta varía según el público al que se dirige cada desarrollo. Algunos priorizan una mayor cantidad de espacios comunes, mientras que otros buscan ofrecer un precio de entrada más accesible, sin perder de vista la ubicación y el potencial de alquiler. “En cada caso, buscamos un concepto que responda a un público y a una necesidad”, agregó Gammella.

Ubicación, rentabilidad y conocimiento del público

La selección de terrenos es una de las decisiones centrales en el modelo de trabajo de BeOne. La empresa busca ubicaciones que combinen conectividad, servicios y demanda residencial, pero también analiza de manera precisa qué tipo de producto puede desarrollar en cada zona.

Cuando comenzó el auge de la vivienda promovida en el país, la desarrolladora aún no contaba con proyectos bajo ese régimen. Su desembarco en el segmento se concretó a través de Ramona, tras identificar un predio estratégico frente a la Universidad Católica y en la proximidad de diversos centros educativos y de salud. El excelente desempeño y la rápida respuesta del mercado validaron la apuesta, impulsando a la empresa a continuar buscando terrenos con condiciones idóneas para esta tipología de desarrollos.

Ramona

En esa línea de expansión, la compañía identificó nuevas oportunidades en zonas clave como La Blanqueada. Allí avanzó con proyectos como DeBritos, ubicado a tan solo una cuadra del Hospital de Clínicas, una localización especialmente atractiva tanto para la comunidad estudiantil como para el personal de la salud e inversores que buscan rentabilidad sostenida.

DeBritos

DeBritos

El potencial de alquiler también forma parte del análisis. La cercanía a centros de trabajo, instituciones educativas y servicios puede atraer tanto a quienes buscan una vivienda para uso propio como a quienes compran con el objetivo de obtener ingresos por alquiler.

La compañía también identifica y adquiere terrenos donde las condiciones del entorno y la normativa permiten evaluar la aplicación del régimen de acordamiento en altura. En determinados casos, este régimen puede habilitar una altura mayor a la que correspondería al predio, tomando como referencia ciertas construcciones linderas. Así, BeOne busca ubicaciones que permitan aprovechar mejor el potencial constructivo de cada terreno y desarrollar proyectos con mejores perspectivas de rentabilidad.

Life+60 y una propuesta para una nueva etapa de vida

Life+60

La búsqueda de conceptos específicos también se expresa en Life+60, un proyecto que parte de una lectura sobre los cambios en las preferencias residenciales de las personas mayores de 60 años.

Para este desarrollo, BeOne identificó una oportunidad en una zona residencial de Montevideo, próxima a la rambla y a distintos servicios, donde consideró que existía espacio para una propuesta que combinara viviendas con amplias áreas comunes y espacios verdes.

La iniciativa toma como referencia el concepto de Silver Economy, asociado al desarrollo de bienes y servicios dirigidos a las personas mayores, y busca responder a quienes quieren incorporar nuevas formas de habitar, con más espacios compartidos y oportunidades de interacción.

Life+60

“Entendimos que había un público que estaba buscando cómo vivir mejor, con conceptos que antes no estaban tan presentes. Por eso decidimos probar este modelo en Uruguay”, indicó Santana.

Según la gerenta de ventas, el proyecto ha generado un volumen importante de consultas de personas interesadas en ese estilo de vida.

Un modelo que integra desarrollo, construcción y posventa

Más allá de las características de cada edificio, BeOne identifica en su modelo de gestión uno de sus principales diferenciales. La empresa desarrolla sus proyectos, se encarga de la proyección arquitectónica y lleva adelante la construcción. Este esquema permite articular las distintas etapas de cada emprendimiento, desde la identificación del terreno y el diseño hasta la ejecución de la obra y la atención posterior a la entrega.

La compañía mantiene, además, un vínculo directo con los compradores durante las distintas etapas del proceso. Santana explicó que ese acompañamiento comienza cuando el cliente se acerca a conocer una propuesta y continúa durante la construcción, la entrega del apartamento y la búsqueda de inquilinos, en el caso de quienes compran como inversión.

“Desde que el cliente llega hasta que tiene a sus inquilinos viviendo, está en contacto conmigo. Si quiere visitar la obra, tiene una duda o necesita hacer un reclamo, siempre tiene un teléfono al que llamar y una persona a quien dirigirse”, afirmó.

Lucía Santana, gerenta de ventas de BeOne.

La atención personalizada, agregó, permite centralizar consultas y resolver situaciones sin que el cliente deba atravesar distintos canales o procedimientos. Para la empresa, ese vínculo es especialmente relevante en el mercado de inversores extranjeros, que valoran contar con un interlocutor local y un seguimiento cercano.

La posventa ocupa así un lugar importante dentro de la propuesta de BeOne. La relación con el comprador no termina cuando se firma la operación ni cuando se entrega la unidad, sino que continúa durante la etapa en que comienza a utilizarla o a generar ingresos por alquiler.

Ese esquema también se refleja en la recurrencia de algunos clientes, que vuelven a invertir en nuevos proyectos de la desarrolladora, según señaló Santana.

Los proyectos en marcha y los próximos pasos

Actualmente, BeOne tiene cuatro proyectos en construcción, con propuestas que responden a distintas necesidades residenciales. Entre ellos se encuentran Rivera y Caracas, ubicados en el entorno del Puertito del Buceo, a unos 200 metros del World Trade Center (WTC).

Caracas

Rivera

Rivera cuenta con 70 unidades distribuidas en 9 niveles y, al momento de la información proporcionada por la empresa, tenía el 63% de los apartamentos vendidos. El edificio incluye monoambientes y unidades de uno y dos dormitorios, con mobiliario de cocina, campana y placares en dormitorios y baños. Su orientación al noreste y los ventanales de piso a techo buscan favorecer el ingreso de luz natural, mientras que las ventanas con doble vidriado hermético (DVH) contribuyen al aislamiento térmico y acústico.

Caracas, por su parte, es un edificio de menor escala, con 17 apartamentos de un dormitorio distribuidos en cuatro niveles. Según los datos de la empresa, el 70% de las unidades ya estaba vendido.

Caracas y Rivera

El proyecto también incorpora espacios comunes orientados al trabajo y al esparcimiento, entre ellos un área de cowork, gimnasio, barbacoa cerrada con salida al aire libre y solárium. A estos servicios se suman un espacio de lavandería y estacionamiento para bicicletas.

La compañía también prepara su llegada a Punta del Este, donde proyecta construir dos torres en la zona de La Pastora, con aproximadamente 180 unidades en total. El terreno ya fue adquirido y el proyecto se encuentra en la etapa de presentación de los permisos de construcción.

Para BeOne, el desembarco representa un nuevo paso, que requirió estudiar las particularidades del mercado inmobiliario de ese destino y el funcionamiento de los procesos de aprobación correspondientes.

Con más de una década de trayectoria, la desarrolladora busca sostener su crecimiento a partir de una combinación de ubicación, diseño, construcción propia y atención personalizada. La premisa es que cada proyecto responda a un público concreto y que la relación con el cliente se mantenga más allá de la compra, con especial atención a la etapa posterior a la entrega.