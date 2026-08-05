"La obesidad no es una falta de voluntad": la historia de un paciente y la explicación médica detrás de una enfermedad crónica

En un nuevo episodio de Más allá de la balanza, el videopodcast de El Observador junto a Cliba, el foco estuvo puesto en comprender la obesidad como una enfermedad crónica y compleja, alejándose de los prejuicios que históricamente la han asociado únicamente a la falta de voluntad o a una cuestión estética.

Con la participación del Dr. Conrado Fender y del paciente Diego Pérez , el capítulo profundiza en el impacto físico, emocional y social que tiene esta enfermedad, así como en la importancia de brindar tratamientos personalizados y un acompañamiento integral.

Durante la conversación, Pérez compartió su historia de vida y relató cómo convivió con la obesidad desde niño, una situación que marcó distintos aspectos de su desarrollo personal.

A los 29 años decidió someterse a una cirugía bariátrica, una decisión que, asegura, transformó por completo su vida.

"Hoy puedo vivir plenamente feliz. Es volver a nacer", expresó.

El paciente recordó las dificultades cotidianas que enfrentó durante años: el aislamiento social, la discriminación, la frustración tras múltiples intentos fallidos para bajar de peso y el vínculo emocional que desarrolló con la comida.

"Es un poco aislarse, no ir a un cumpleaños por miedo a comer de más. Lamentablemente eso hacía que me refugiara aún más en la comida, que era lo único que me hacía sentir bien", relató.

También contó que probó distintos tratamientos, dietas y métodos para adelgazar, pero todos terminaron en un efecto rebote que profundizaba la culpa y la frustración.

"Siempre me culpaba. Cuanto más culpa sentía, más me refugiaba en la comida. Era un círculo vicioso", afirmó.

La obesidad, una enfermedad mucho más compleja

A partir del relato del paciente, Fender explicó que la obesidad debe entenderse como una enfermedad multifactorial, en la que intervienen componentes biológicos, genéticos, metabólicos, ambientales y emocionales.

Según el especialista, todavía persisten prejuicios, incluso dentro del ámbito sanitario, que reducen el problema a una supuesta falta de voluntad del paciente.

El fundador y director de Cliba remarcó además que escuchar a quienes viven con obesidad permite comprender el verdadero impacto que tiene la enfermedad sobre la autoestima, las relaciones personales y la calidad de vida.

"Cada paciente es un mundo, es un universo. Tiene su historia, sus vínculos y sus necesidades. Hay que adaptar lo que le brindamos al paciente y no que el paciente se adapte a nosotros", señaló.

Más allá del peso

Uno de los ejes centrales del episodio es el peso que tienen los estigmas sociales alrededor de la obesidad.

Durante la conversación, los invitados coincidieron en que muchas veces las personas reciben comentarios que aparentan estar motivados por la preocupación por la salud, pero que en realidad ponen el foco en la apariencia física.

El episodio también reflexiona sobre cómo esa presión social puede afectar la salud mental, favorecer el aislamiento y dificultar aún más el tratamiento de una enfermedad que requiere un abordaje integral.

Un tratamiento que cambia vidas

En el cierre del capítulo, Fender destacó que hoy existen tratamientos eficaces que, cuando están correctamente indicados, pueden mejorar significativamente la calidad y la expectativa de vida de quienes viven con obesidad.

En ese sentido, remarcó que el éxito del tratamiento no depende únicamente de una intervención médica, sino también de un acompañamiento interdisciplinario y personalizado, basado en la escucha y en las necesidades de cada paciente.