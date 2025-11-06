Dólar
Diseño

Las nuevas tendencias del diseño que podés descubrir en Casa FOA Uruguay: un recorrido por los espacios más sorprendentes

La reconocida muestra de arquitectura, diseño interior y paisajismo abrió sus puertas en un entorno natural único y con una fuerte impronta solidaria

6 de noviembre 2025 - 5:00hs

En una jornada que reunió a autoridades nacionales y referentes del mundo del diseño, Casa FOA inauguró su primera edición en Uruguay, en el moderno edificio Carrasco Boating, ubicado dentro del desarrollo urbanístico Distrito Calcagno.

La exposición, que durante casi cuatro décadas ha marcado tendencia en Buenos Aires, se realiza por primera vez en el país, consolidando su expansión regional tras su llegada a Chile.

DSC00963

El evento contó con la presencia del presidente de la República, Yamandú Orsi, y del intendente de Canelones, Dr. Francisco Legnani, quienes participaron en el corte de cinta que dio inicio a la primera edición de Casa FOA Uruguay.

También, se destacó la participación del presidente de IRSA, Eduardo Elsztain, junto a los presidentes de los estudios Luis E. Lecueder y Kimelman Moraes, quienes acompañaron la inauguración de esta destacada exposición.

Institucional
Juan Blas Fernández, Ximena Arcos Pérez, Ernesto Kimelman, Francisco Legnani, Renata Battione, Yamandú Orsi, Marcos Malbran, Carlos Alberto Lecueder.

Juan Blas Fernández, Ximena Arcos Pérez, Ernesto Kimelman, Francisco Legnani, Renata Battione, Yamandú Orsi, Marcos Malbran, Carlos Alberto Lecueder.

Bajo la consigna “Ciudad verde, futuro vivo”, la muestra invita a recorrer 31 espacios diseñados por arquitectos, diseñadores, artistas y empresas que presentan ambientes innovadores, sostenibles y conectados con la naturaleza.

DSC00960

La expectativa que tenemos sobre Casa FOA en Uruguay es muy alta. Estamos felices de cruzar por primera vez el Río de la Plata y de mostrar lo que somos capaces de hacer junto a los talentos locales”, expresó Marcos Malbrán, presidente de Casa FOA.

Esto lo hacemos con enorme pasión. Lo trabajamos todo el año y este año logramos hacer cuatro ediciones, algo excepcional Esto lo hacemos con enorme pasión. Lo trabajamos todo el año y este año logramos hacer cuatro ediciones, algo excepcional

DSC00932
Marcos Malbran, director de Casa FOA, Juan Martin Campos de Grupo IRSA.

Marcos Malbran, director de Casa FOA, Juan Martin Campos de Grupo IRSA.

La exposición permanecerá abierta hasta el 30 de noviembre, de martes a domingo entre las 12 y las 20 horas, con ingreso por avenida Carlos Racine. Las entradas pueden adquirirse a través de Passline, y parte de lo recaudado será donado a la Fundación Pérez Scremini, reafirmando la vocación solidaria que distingue a Casa FOA.

DSC00970

Casa FOA, creada en Buenos Aires en 1985 a beneficio de la Fundación Oftalmológica Argentina, se consolidó como una de las plataformas de diseño más influyentes de la región.

Con cerca de 50 ediciones realizadas y más de tres millones de visitantes, ha trascendido fronteras para convertirse en una comunidad de creatividad, innovación y compromiso social.

DSC00978
DSC00990

El proyecto combina arquitectura contemporánea, vistas 360° y un entorno natural excepcional, integrándose al Distrito Calcagno, un espacio que apuesta por una nueva forma de habitar y vincularse con la ciudad.

foto carrasco boating uno

La muestra no solo exhibe talento y creatividad, sino que también promueve valores de sustentabilidad, innovación y responsabilidad comunitaria. En un entorno que combina naturaleza y arquitectura contemporánea, esta edición inaugura un nuevo espacio de referencia para el diseño en el país y la región.

