/ Nacional / OPORTUNIDAD

Llamado laboral de Presidencia con sueldo de más de $60 mil por 40 horas semanales: mirá los requisitos y cómo anotarse

Las personas interesadas pueden postularse hasta el martes 18 de noviembre

6 de noviembre 2025 - 9:58hs
20240918 Fachada de Presidencia, Torre Ejecutiva.
Foto: Inés Guimaraens

Presidencia de la República, a través de la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC), habilitó un llamado laboral para cubrir el puesto de Analista en Gestión Humana. El cargo estará basado en la Torre Ejecutiva, con una carga horaria de 40 horas semanales y una remuneración nominal de $64.424 a valores de enero de 2025.

La designación inicial será por un período de 12 meses en régimen de provisoriato, con la posibilidad de pasar a un cargo presupuestal definitivo tras una evaluación favorable.

El Analista en Gestión Humana tendrá como principal responsabilidad brindar soporte técnico y profesional en los procesos de evaluación psicolaboral, reclutamiento y selección de funcionarios para la Administración Central y otros organismos del Estado. Algunas de las tareas específicas incluyen:

  • Realización de evaluaciones psicolaborales y la elaboración de informes técnicos.

  • Asesoramiento a ministerios y organismos sobre perfiles, criterios de selección y normas de concurso.

  • Participación en tribunales de selección y contribución al diseño y mejora de metodologías y procedimientos en gestión humana.

El cargo también requiere disponibilidad para viajar al interior del país.

Requisitos excluyentes

Para poder postularse, los interesados deben cumplir con los siguientes requisitos:

  • Título de Licenciado/a en Psicología, expedido por la Universidad de la República o equivalente registrado por el Ministerio de Salud Pública (MSP).

  • Experiencia mínima de un año en procesos psicolaborales y en la implementación de procesos de reclutamiento y selección.

Temas:

Llamado laboral Presidencia Oficina Nacional de Servicio Civil Presidencia de la República

