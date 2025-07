Lo que hoy parece ciencia ficción pronto será realidad: así avanza la computación cuántica en Uruguay

20260627 Evento de URUDATA, IBM y la UM. Brand studio Foto: Inés Guimaraens

Consultado sobre cómo definiría la computación cuántica para un público general, el especialista explicó que se trata de “un paradigma computacional nuevo” con un poder de procesamiento “enorme, pero solo para ciertos tipos de problemas”. Agregó que estas máquinas “son muy distintas a las clásicas y difíciles de operar”, ya que requieren conocimientos avanzados de física y matemáticas. Sin embargo, resaltó su potencial:

Con 60 qubits lógicos coherentes, podrías tener el poder de cómputo de todas las computadoras de la Tierra juntas. ¿Por qué? Porque te permiten hacer cómputos combinatorios de forma exponencial, algo que las máquinas clásicas no pueden

También subrayó su impacto en el área de la salud, particularmente en la simulación de modelos moleculares y el desarrollo de medicamentos. “Con computación cuántica podés hacer simulaciones completas en vez de parciales. Hoy, para entender cómo se acopla una molécula a una papila gustativa, por ejemplo, hay 10 a la 48 combinaciones posibles. Eso es un problema de cómputo”, aseguró.

En cuanto al futuro, anticipó que en los próximos cinco años veremos máquinas más potentes, con mejor estabilidad y capas de abstracción que permitirán una programación más accesible:

Hoy es muy complejo. No hay memoria, no hay buffer, es cómputo puro y vos tenés que representarlo en qubits y compuertas lógicas. Pero quienes empiecen a entender esto ahora, tendrán una ventaja competitiva clara

Por su parte, el decano Rafael Sotelo destacó la importancia del evento como herramienta de difusión y reflexión para el país: "Uruguay debe ir tomando conciencia de lo que es esta tecnología, que traerá beneficios y valor en muchas industrias distintas. Es tiempo de prepararse y entender cómo puede impactar en el sector donde uno trabaja”.

Desde su Departamento de I+D, Urudata impulsa una línea de investigación centrada en la "readiness" o preparación estratégica para la computación cuántica, con el objetivo de posicionarse a la vanguardia y estar en condiciones de aplicar esta tecnología disruptiva cuando alcance su madurez operativa. “Nuestro enfoque está en desarrollar conocimiento y capacidades que permitan a nuestros clientes adoptar la computación cuántica desde una perspectiva práctica y aplicada, en cuanto la tecnología esté lista para la industria”, señalaron desde la compañía.

La computación cuántica ya no es una promesa lejana, sino una tecnología en expansión que plantea desafíos y oportunidades para la región. Y eventos como el organizado por Urudata e IBM contribuyen a acercar este conocimiento a nuevos públicos, formar talento local y proyectar a Uruguay como un actor relevante en este nuevo escenario.