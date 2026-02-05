Lo que TaTa está cambiando en sus góndolas para seducir al consumidor: más valor, diseño y compra inteligente

TaTa presenta la evolución de la identidad de su línea de productos , una propuesta que forma parte de Experiencia TaTa, el proceso integral con el que la compañía viene trabajando para ofrecer una compra cada vez más simple, conveniente e inteligente para sus clientes.

Actualmente, la cadena cuenta con más de 450 productos bajo esta propuesta, presentes en casi todas las categorías del supermercado.

La marca propia de TaTa convive con las marcas líderes y amplía las opciones disponibles para el cliente, en línea con una tendencia global del retail orientada a aportar mayor valor en la experiencia de compra, manteniendo un surtido amplio y equilibrado.

Hoy, más de la mitad de los productos ya cuentan con un nuevo diseño o se encuentran en proceso de actualización visual. Esta evolución se apoya en líneas simples, modernas y atractivas, pensadas para facilitar la elección en la góndola y reforzar el concepto de una marca cercana, accesible y confiable.

“La evolución de la marca propia es parte del trabajo que venimos haciendo en Experiencia TaTa. Buscamos que el cliente encuentre productos confiables, bien presentados y con una ecuación clara de calidad, precio y conveniencia”, señaló Ximena Quintas, directora de Marketing de GDN Uruguay.

Como marca país, los productos TaTa están presentes en todos los departamentos del Uruguay y en cada localidad donde la cadena opera, con el objetivo de llegar a los hogares de todos los uruguayos. La propuesta se basa en una clara ecuación de valor que combina calidad, precio y conveniencia, en línea con el concepto de compra inteligente.

Este proceso de rediseño visual se enmarca en el foco que TaTa viene poniendo en su estrategia, pensada para el cliente y orientada a fortalecer una propuesta comercial clara, consistente y alineada con Experiencia TaTa.

Con esta iniciativa, TaTa continúa fortaleciendo su propuesta comercial, acompañando las tendencias del mercado y poniendo al cliente en el centro de cada decisión, con una experiencia de compra pensada para su día a día.